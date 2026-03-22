Η Αφροδίτη Γραμμέλη έκανε, την Κυριακή 22 Μαρτίου, μέσα από την εκπομπή «Σαββατοκύριακο παρέα», μια αποκάλυψη για τον επικείμενο γάμο της Φαίης Σκορδά με τον σύντροφό της, Αλέξανδρο Αθανασιάδη.

Πιο συγκεκριμένα, η δημοσιογράφος και συνεργάτιδα της Κατερίνας Καραβάτου ανέφερε ότι η παρουσιάστρια του Mega δέχτηκε πρόταση γάμου από τον αγαπημένο της, το καλοκαίρι του 2024.

Η Αφροδίτη Γραμμέλη είπε: «Ξέρετε πότε έγινε η πρόταση γάμου στη Φαίη Σκορδά; Το τελευταίο διάστημα άκουσα δύο σενάρια, τα οποία είχαν να κάνουν με ταξίδι. Ιταλία και Αμερική. Η πρόταση γάμου στη Φαίη, και το ξέρω από καλή πηγή, έχει γίνει από το καλοκαίρι του 2024. Αυτό είναι κάτι που ακούτε πρώτη φορά. Ήταν το καλοκαίρι μεταξύ ΣΚΑΙ και Mega. Όταν η Φαίη δεν ανανέωσε το συμβόλαιό της με το ΣΚΑΙ και έκανε την πολυσυζητημένη μεταγραφή της στο Mega, εκείνο το καλοκαίρι η Φαίη δέχτηκε πρόταση γάμου από τον νυν σύντροφό της και από τότε υπάρχει στο μυαλό αυτός ο γάμος».

Η ίδια πρόσθεσε: «Ο γάμος, που θα γίνει πολύ σύντομα, μετά το Πάσχα, δίνω περισσότερες πιθανότητες να είναι θρησκευτικός και μεγαλύτερος, θα είναι μια πιο ανοιχτή τελετή γιατί ο γάμος θα γίνει γνωστός, όπου και να γίνει. Πάντα διακριτικά. Θα είναι οι φίλοι τους, οι άνθρωποί τους, οι οικογένειές τους και θα είναι ένας γάμος στα μέτρα τους και διακριτικός, όσο διακριτική είναι η σχέση τους».

