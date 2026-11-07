Μια ακόμη όμορφη στιγμή από την προσωπική της ζωή θέλησε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους η Αφροδίτη Γραμμέλη.

Η γνωστή δημοσιογράφος δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook μια νέα φωτογραφία μαζί με τον σύντροφό της, Γιώργο Τζαβάρα, αποτυπώνοντας την ευτυχία που βιώνει στο πλευρό του.

Στο στιγμιότυπο από τη βραδινή τους έξοδο, η Αφροδίτη Γραμμέλη ποζάρει χαμογελαστή, έχοντας ακουμπήσει τρυφερά το κεφάλι της στον ώμο του αγαπημένου της.

Μάλιστα, επέλεξε να συνοδεύσει τη δημοσίευσή της με μια κόκκινη καρδιά και το όνομά του, εκφράζοντας με αυτόν τον τρόπο τα συναισθήματά της.

Ποιος είναι ο σύντροφος της Αφροδίτης Γραμμέλη

Ο Γιώργος Τζαβάρας είναι αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού και βρίσκεται στη ζωή της δημοσιογράφου εδώ και μερικούς μήνες. Όπως έχει αποκαλύψει η ίδια σε προηγούμενες συνεντεύξεις της, η γνωριμία τους εξελίχθηκε σε έναν έντονο έρωτα, που ήρθε απρόσμενα και της έχει χαρίσει όμορφες στιγμές.

Η Αφροδίτη Γραμμέλη δεν διστάζει πλέον να δείχνει τη χαρά της για τη νέα της σχέση, ενώ κατά διαστήματα μοιράζεται φωτογραφίες και στιγμιότυπα από την κοινή τους καθημερινότητα.

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