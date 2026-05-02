Η Αφροδίτη Γραμμέλη φαίνεται πως διανύει μια ιδιαίτερα όμορφη περίοδο στην προσωπική της ζωή, καθώς το τελευταίο διάστημα βρίσκεται σε νέα σχέση, κάτι που επιβεβαιώνεται και μέσα από τις αναρτήσεις της στα social media.

Το βράδυ της Πρωτομαγιάς, η δημοσιογράφος μοιράστηκε ένα τρυφερό στιγμιότυπο στα stories του Instagram, στο οποίο κρατά το χέρι του συντρόφου της, ο οποίος ονομάζεται Γιώργος και εργάζεται στο Πολεμικό Ναυτικό.

Η ίδια συνόδευσε τη φωτογραφία με το τραγούδι «Up Where We Belong», δίνοντας μια πιο ρομαντική νότα στην ανάρτηση.

Μάλιστα, πριν από λίγες ημέρες είχε δημοσιεύσει για πρώτη φορά και κοινή τους φωτογραφία, αποκαλύπτοντας το πρόσωπό του, χωρίς ωστόσο να προχωρήσει σε περισσότερες λεπτομέρειες για τη σχέση τους.

Σε πρόσφατες δηλώσεις της, η Αφροδίτη Γραμμέλη είχε ξεκαθαρίσει πως δεν σκέφτεται το ενδεχόμενο ενός δεύτερου γάμου, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Δε θα ξαναπαντρευόμουν… Υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν γεννηθεί για να παντρευτούν κι εγώ θεωρώ ότι είμαι αυτό το είδος. Δε μου λείπει ο γάμος».

