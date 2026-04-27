Αφροδίτη Γραμμέλη: Η πρώτη δημόσια εμφάνιση με τον νέο της σύντροφο – Η τρυφερή φωτογραφία

Η Αφροδίτη Γραμμέλη βιώνει μια από τις πιο ευτυχισμένες περιόδους της ζωής της, αφού η δημοσιογράφος είναι και πάλι ερωτευμένη.

Η συνεργάτης της Κατερίνας Καραβάτου έκανε μια ανάρτηση στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram, μέσω της οποίας έδειξε για πρώτη φορά δημόσια το πρόσωπο του άντρα που της έχει κλέψει την καρδιά.

Η Αφροδίτη Γραμμέλη ανέβασε, το βράδυ της Κυριακής 26 Απριλίου, δημόσια την πρώτη φωτογραφία με τον εκλεκτό της καρδιάς της, γνωστοποιώντας έτσι στους διαδικτυακούς φίλους της ότι πλέον δεν είναι μόνη της.

Για το νέο της σύντροφο, δεν έχουν γίνει γνωστές πολλές λεπτομέρειες, αφού ο ίδιος δεν αποτελεί τηλεοπτικό πρόσωπο. Τα μόνα πράγμα που είναι γνωστά για εκείνον είναι το ότι ονομάζεται Γιώργος και εργάζεται στο Πολεμικό Ναυτικό.

Η Αφροδίτη Γραμμέλη υπήρξε για πολλά χρόνια παντρεμένη, ενώ έχει αποκτήσει ένα γιο από τον προηγούμενο γάμο της, τον Μιχάλη – Μάριο, γεννημένο το 2006.

Ο προηγούμενος σύζυγός της ήταν ο γνωστός αθλητικογράφος, Κώστας Βαϊμάκης. Παρότι έχουν χωρίσει εδώ και αρκετά χρόνια, η ίδια έχει δηλώσει ότι οι σχέσεις ανάμεσα τους είναι εξαιρετικές, αφού και οι δύο έχουν θέσει αυστηρά ως προτεραιότητα την ευημερία του παιδιού τους.

Η ίδια έχει δηλώσει παλαιότερα: «Οι γονείς μου, Αγγελική και Ηλίας, είναι οι άνθρωποι που με στήριξαν και με στηρίζουν. Ο αδελφός μου Στράτος είναι το άλλο μου μισό ενώ ο θησαυρός επί γης για μένα ακούει στο όνομα Μιχάλης Μάριος: είναι ο γιος μου, που ήρθε στον κόσμο τον Σεπτέμβριο του 2006. Με τον πρώην σύζυγό μου, Κώστα Βαϊμάκη έχουμε εξαιρετική σχέση και μάλλον καλύτερη από αυτή που είχαμε παντρεμένοι».

