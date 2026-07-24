Έντονες αντιδράσεις έχουν προκληθεί τις τελευταίες ώρες από τις αποκαλύψεις γύρω από τη στυγερή δολοφονία του γνωστού ποινικολόγου, Σταύρου Γεωργίου. Με αφορμή τις λεπτομέρειες που είδαν το φως της δημοσιότητας, αστυνομικοί συντάκτες και ερευνητικοί δημοσιογράφοι εκφράζουν την έντονη δυσαρέσκειά τους, τονίζοντας πως τέτοια στοιχεία δεν θα έπρεπε να δημοσιοποιούνται, κυρίως λόγω του σεβασμού που απαιτείται απέναντι στα 16χρονα δίδυμα παιδιά του θύματος.

Για όσους δεν το έχουν παρακολουθήσει, ο ποινικολόγος Σταύρος Γεωργίου εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο γραφείο του και συγκεκριμένα στο ειδικά διαμορφωμένο χώρο που το έχει κάνει υπνοδωμάτιο. Πρώτες στο σημείο έφτασαν οι δίδυμες 16χρονες κόρες του που τον αναζητούσαν επί ώρες. Την πόρτα του γραφείου τους άνοιξε ο θυρωρός, ο οποίος αντίκρισε το πτώμα του μέσα στα αίματα και δεν άφησε τα παιδιά του να τον δουν σε αυτή την κατάσταση. Ο ποινικολόγος ήταν γυμνός σε εμβρυακή στάση σε λίμνη αίματος.

Λίγες ώρες μετά την δολοφονία του και με την αστυνομία να έχει ξεκινήσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράση, συνελήφθη ένας 28χρονος Αιγύπτιος έπειτα από στοιχεία που είχαν από κάμερες της περιοχής.

Ένα από τα πρόσωπα που θέλησαν να μοιραστούν τις σκέψεις τους και την αντιπαράθεσή τους για το όλο ζήτημα είναι και η Αφροδίτη Γραμμέλη η οποία μέσα από μία ανάρτησή της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ξέσπασε για όλα αυτά που ακούγονται.

«Είναι ντροπή για την δημοσιογραφία, ντροπή για την ΕΣΗΕΑ να γράφονται και να σχολιάζονται όλα αυτά που βλέπουμε σήμερα, μετά την δολοφονία ενός ανθρώπου. Και όλο αυτό το σίχαμα να “βαφτίζεται” ερευνητική δημοσιογραφία. Τεράστια Ντροπή! Σεβασμός στα παιδιά και στην οικογένεια» έγραψε χαρακτηριστικά η Αφροδίτη Γραμμέλη.

Ποινική δίωξη στον 28χρονο Αιγύπτιο

Νωρίτερα το απόγευμα της Πέμπτης 23 Ιουλίου, ο 28χρονος κατηγορούμενος βρέθηκε στην Ευελπίδων, προκειμένου να βρεθεί ενώπιον του εισαγγελέα. Εκεί, οι αρμόδιες αρχές του επέβαλαν ποινική δίωξη, με τις κατηγορίες να είναι οι εξής:

-Ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση

-Κλοπή

-Παράνομη διαμονή στη χώρα

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία ο 28χρονος παραπέμφθηκε σε ανακριτή από τον οποίο αναμένεται να ζητήσει και να λάβει προθεσμία.

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