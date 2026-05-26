Σε πελάγη ευτυχίας πλέει η Αφροδίτη Γραμμέλη στο πλευρό του νέου της συντρόφου! Η γνωστή δημοσιογράφος, μετά το διαζύγιό της, ζει έναν «κεραυνοβόλο» έρωτα και δεν κρύβει πλέον πόσο ανανεωμένη νιώθει, κάτι που μαρτυρούν και οι αναρτήσεις της στα social media.

Με αφορμή την ιστορική κατάκτηση του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος μπάσκετ από τον Ολυμπιακό, η Αφροδίτη Γραμμέλη μοιράστηκε ένα τρυφερό στιγμιότυπο με τον αγαπημένο της, ο οποίος είναι φανατικός υποστηρικτής της ομάδας.

«Το ζήσαμε κι αυτό… Πανηγύρια για Ολυμπιακό. Ας όψεται η αγάπη!», έγραψε με χιούμορ στη λεζάντα.

Το ζευγάρι έχει κάνει γνωστή την σχέση του εδώ και περίπου έναν μήνα, όταν η Αφροδίτη Γραμμέλη δημοσίευσε την πρώτη κοινή τους φωτογραφία, χωρίς ωστόσο ακόμα να έχει δώσει περισσότερες πληροφορίες για τον αγαπημένο της και την σχέση τους.

Η εξομολόγηση της Αφροδίτης Γραμμέλη για τον νέο της σύντροφο

Σε πρόσφατη συνέντευξη που έδωσε στην Ναταλία Γερμανού και το «Καλύτερα Δεν Γίνεται», η δημοσιογράφος μίλησε για την σχέση της. «Άλλαξα πίστα, και ευτυχώς που το έκανα. Το τελευταίο διάστημα είμαι σε μία πολύ ωραία συνθήκη προσωπική, και δεν ντρέπομαι να πω ότι είμαι πολύ ερωτευμένη. Έχω πολλά χρόνια να το νιώσω αυτό και συνειδητά είχα λίγο απομονωθεί, είχα αποφασίσει να μείνω λίγο μόνη μου γιατί έπρεπε να το κάνω και έπρεπε να το μάθω αυτό. Δεν υπήρχε ο χρόνος κι ο χώρος για να κάνω μία υγιή σχέση και να δώσω στον σύντροφό μου τον χρόνο που χρειάζεται και το συναίσθημα».

Στην συνέχεια, εξομολογήθηκε: «Ο Γιώργος ήρθε στη ζωή μου πρόσφατα. Μπορεί να μην είμαστε πολύ καιρό μαζί αλλά είναι και πολύ έντονο, και πολύ όμορφο κι το απολαμβάνω. Είναι ένας πολύ όμορφος άνθρωπος για τον οποίο είμαι πολύ υπερήφανη και χαρούμενη. Είναι ένας υπέροχος άνθρωπος, πειθαρχημένος, σοβαρός, καλός χαρακτήρας από μία εξαιρετική οικογένεια. Είναι Πειραιώτης. Τον σέβομαι και με σέβεται και είμαστε πολύ ευτυχισμένη. Είμαστε σε ηλικίες που τα πράγματα δεν χρειάζεται να τις εξηγήσεις, υπάρχει εμπειρία, ωριμότητα, έχουμε περάσει τις δυσκολίες μας. Όλα γίνονται πιο εύκολα. Δεν υπάρχει ούτε η αγωνία ούτε η ένταση. Είναι πολύ πιο εύκολο, υπάρχει κατανόηση. Ήταν κεραυνοβόλο, κυριολεκτικά. Λειτούργησε η τύχη και το ένστικτο, άνοιξε μία πόρτα και ήταν κεραυνοβόλος» κατέληξε η ίδια.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι η Αφροδίτη Γραμμέλη υπήρξε για πολλά χρόνια παντρεμένη, ενώ έχει αποκτήσει και έναν γιο από τον προηγούμενό της γάμο, τον Μιχάλη – Μάριο, γεννημένο το 2006. Ο προηγούμενός της σύζυγος ήταν ο γνωστός αθλητικογράφος Κώστας Βαϊμάκης.

