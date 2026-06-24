Αφροδίτη Λατινοπούλου: Είχε πρωταγωνιστήσει σε βίντεο κλιπ τσιγγάνικου τραγουδιού πριν από 12 χρόνια

Η Αφροδίτη Λατινοπούλου παρόλο που έχει απασχολήσει αρκετές φορές την επικαιρότητα μέσα από τις έντονες απόψεις της, τον τελευταίο καιρό βρίσκεται στο επίκεντρο των συζητήσεων λόγω της τηλεοπτικής της σύγκρουσης με τον Βασίλη Παϊτέρη.

Είναι αξιοσημείωτο ότι λίγες ώρες μετά τον τσακωμό τους στον «αέρα» της εκπομπής του Πέτρου Κουσουλού, άρχισε να κυκλοφορεί στα social media ένα βίντεο κλιπ του 2017, στο οποίο φαίνεται η πρόεδρος της Φωνής Λογικής.

Το σχετικό απόσπασμα κυκλοφόρησε με τη λεζάντα: «Η Λατινοπούλου με τσιγγάνικο μπρίο, σε βίντεο κλιπ το 2017» και αμέσως έλαβε μεγάλη απήχηση.

Παρόλο που το βίντεο έχει διαγραφεί από τα social media, ο Γιώργος Λιάγκας πρόβαλε σήμερα, Τετάρτη 24 Ιουνίου, το σχετικό απόσπασμα στο «Πρωινό», με την ομάδα του να σχολιάζει τα όσα έχουν συμβεί τον τελευταίο καιρό.

govastiletto.gr – Αφροδίτη Γραμμέλη: Ξέσπασε για την Αφροδίτη Λατινοπούλου – «Είναι άλλο το καραγκιοζιλίκι, άλλο το αστείο»