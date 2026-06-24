Συνέχεια φαίνεται πως δίνεται στην έντονη τηλεοπτική αντιπαράθεση ανάμεσα στην Αφροδίτη Λατινοπούλου και τον Βασίλη Παϊτέρη.

Η ευρωβουλευτής και πρόεδρος της Φωνής Λογικής μίλησε στην εκπομπή «Action Τώρα», ξεκαθαρίζοντας ότι έχει ήδη προχωρήσει σε νομικές ενέργειες για όσα ειπώθηκαν σε βάρος της.

«Εδώ μιλάμε για μια χυδαία προσβολή της προσωπικότητάς μου, της αξιοπρέπειάς μου και της μητέρας μου. Δεν υπάρχει καμία αντιπαράθεση, υπάρχει μια ευθεία επίθεση, για την οποία έχω κινηθεί ήδη νομικά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Αφροδίτη Λατινοπούλου υποστήριξε επίσης, ότι κατά τη διάρκεια της τηλεοπτικής συζήτησης έγιναν αναφορές και υπαινιγμοί που αφορούσαν πρόσωπα του κόμματός της, τονίζοντας πως πλέον η υπόθεση θα ακολουθήσει τη δικαστική οδό.

Η κόντρα ξεκίνησε σε τηλεοπτική εκπομπή του Πέτρου Κουσουλού, όταν η συζήτηση για τους Ρομά οδήγησε σε έντονη αντιπαράθεση. Τότε ο Βασίλης Παϊτέρης προχώρησε σε προσωπικά σχόλια για την ευρωβουλευτή, ενώ έκανε αναφορά και στη μητέρα της, προκαλώντας την έντονη αντίδρασή της.

Συγκεκριμένα, ο Βασίλης Παϊτέρης δήλωσε: «Αν τη δείτε καλά θα δείτε ότι έχει γύφτικη ομορφιά, μήπως η μητέρα της αγόρασε χαλί από έναν γύφτο και δεν το πλήρωσε;».

Όπως δήλωσε η ίδια, δεν προτίθεται να αφήσει αναπάντητες αναφορές που αφορούν την οικογένειά της και περιμένει πλέον η υπόθεση να κριθεί από τη Δικαιοσύνη.

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