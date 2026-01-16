Υπόθεση που αφορά την Αφροδίτη Λατινοπούλου παίρνει σοβαρές διαστάσεις, αφού ένα ζευγάρι στη Θεσσαλονίκη συνελήφθη με την κατηγορία της παραβίασης προσωπικών δεδομένων, έπειτα από καταγγελία της ίδιας. Πρόκειται για μια 51χρονη γυναίκα και τον 55χρονο σύζυγό της, οι οποίοι φέρονται να είχαν εγκαταστήσει κάμερες ασφαλείας στην οικία τους, οι οποίες κατέγραφαν και ιδιωτικούς χώρους της πολιτικού.

Σύμφωνα με την καταγγελία της Αφροδίτης Λατινοπούλου, στο σπίτι των συλληφθέντων είχαν τοποθετηθεί δύο κάμερες ασφαλείας, οι οποίες δεν κατέγραφαν μόνο κοινόχρηστους χώρους του συγκροτήματος κατοικιών, αλλά και ιδιωτικό χώρο της δικής της οικίας. Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής έρευνας, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν οι δύο κάμερες.

Η ίδια μίλησε για την υπόθεση στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», περιγράφοντας το πώς βίωσε αυτή την κατάσταση και τη συναισθηματική φόρτιση που της προκάλεσε. «Δεν είναι εύκολο να μιλάς δημόσια για κάτι τόσο προσωπικό, όμως όταν το ίδιο σου το σπίτι παύει να είναι καταφύγιο και γίνεται χώρος φόβου, σίγουρα δεν μπορείς να σωπαίνεις», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η Αφροδίτη Λατινοπούλου ξεκαθάρισε ότι δεν είναι αντίθετη στη χρήση καμερών ασφαλείας, όταν αυτές λειτουργούν στο πλαίσιο της νομιμότητας. «Είμαι υπέρ της χρήσης καμερών σε δημόσιους χώρους για την πρόληψη εγκλημάτων. Η τεχνολογία πρέπει να υπηρετεί την κοινωνία. Όμως υπάρχουν όρια, ειδικά όταν παραβιάζεται η ιδιωτικότητα και τα προσωπικά δεδομένα», τόνισε.

Όπως ανέφερε, οι κάμερες του γείτονά της ήταν στραμμένες προς την είσοδο του σπιτιού της, αλλά και σε κοινόχρηστους χώρους, δημιουργώντας διαρκώς την αίσθηση ότι κάθε της κίνηση καταγράφεται. «Αυτή η αίσθηση δεν είναι απλώς ενόχληση. Είναι ψυχολογική πίεση, απώλεια ελευθερίας και προσβολή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας», σημείωσε.

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι για περισσότερο από ένα χρόνο είχαν προηγηθεί ευγενικές συστάσεις από την οικογένειά της, ζητώντας να μη στρέφονται οι κάμερες προς τους ιδιωτικούς τους χώρους. Όταν όμως, όπως είπε, η κατάσταση δεν άλλαξε και η συμπεριφορά του ζευγαριού παρέμενε εμμονική, οδηγήθηκε στη νομική οδό.

«Έγινε κανονικά Αυτόφωρο. Από τη στιγμή που οι κάμερες φαίνονται, μπορεί να γίνει σύλληψη. Η αστυνομία έδρασε άμεσα και η διαδικασία έγινε όπως πρέπει για κάθε πολίτη», κατέληξε, υπογραμμίζοντας ότι το ζήτημα δεν αφορά μόνο την ίδια, αλλά πολλούς ανθρώπους που βιώνουν αντίστοιχες καταστάσεις στην καθημερινότητά τους.

