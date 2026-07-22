Η Αφροδίτη Νέστορα μίλησε, λίγες εβδομάδες μετά το θάνατο της μητέρας της, Βάγιας Νέστορα, μετά την εμπρηστική επίθεση στο σπίτι της στη Θεσσαλονίκη, στην εκπομπή «Ο Μεν και η Δε» του 102 fm και αναφέρθηκε μεταξύ άλλων τόσο στα τραύματα που φέρει η ίδια, όσο και στις συλλήψεις των τεσσάρων δραστών οι οποίοι έχουν προφυλακιστεί για το χαμό της άτυχης 72χρονης γυναίκας.

Αρχικά, η Αφροδίτη Νέστορα είπε: «Βιώσαμε ένα ένα πραγματικά τραγικό γεγονός, ένα τρομοκρατικό χτύπημα άνευ προηγούμενου, με αποτέλεσμα να χάσω τη μητέρα μου. Δεν εύχομαι σε κανέναν να βιώσει αυτό που βιώσαμε ως οικογένεια».

Σε άλλο σημείο, μιλώντας για τα τραύματά της, ανέφερε: «Φέρω εκτεταμένα εγκαύματα δευτέρου βαθμού σε χέρια και πόδια. Οι γιατροί είναι αισιόδοξοι, αλλά έχω ένα διάστημα τριών-τεσσάρων μηνών που θα πρέπει να ακούω τις οδηγίες τους, να προβαίνω σε αλλαγές. Δεν είναι κάτι απλό».

Η πολιτικός και δικηγόρος τόνισε: «Αυτό που μπορώ με βεβαιότητα να σας πω είναι ότι από την πρώτη στιγμή που ασχολήθηκα με τα κοινά είχα βάλει κάποιες αυστηρές “κόκκινες γραμμές” για σεβασμό στην οικογένειά μου, στην προσωπικότητά μου και στους άλλους ανθρώπους. Θεωρώ ότι δεν έχω ξεπεράσει τις “κόκκινες γραμμές”. Πολιτεύτηκα με το κόμμα της ΝΔ, γιατί πραγματικά πιστεύω στο κόμμα αυτό ότι μπορεί να πάει την Ελλάδα μπροστά. Θεωρώ ότι η ταύτισή μου με τη ΝΔ ίσως ήταν και ο λόγος για τον οποίο στοχοποιήθηκα και θεωρώ ότι στη δημοκρατία είναι κάτι που δεν πρέπει να αποδεχόμαστε και να υιοθετούμε ως τακτική».

Αναφερόμενη στους δράστες, η ίδια είπε: «Καταδικάζουμε την τρομοκρατία από όπου κι αν προέρχεται, πόσο μάλλον όταν οδηγεί στον θάνατο ανθρώπων», ενώ αναφερόμενη στα όσα συνέβησαν, επισημαίνει: «Το γεγονός ότι στην κηδεία της μητέρας μου είχαμε εκπροσώπους όλων των κομμάτων το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Ωστόσο, υπάρχουν και φωνές στο κοινοβούλιο που δεν το αναγνώρισαν αυτό ως τρομοκρατική επίθεση. Αυτό το θεωρώ τουλάχιστον λυπηρό. Σε κάθε έγκλημα πρέπει να βλέπουμε όλες τις συνθήκες και τα χαρακτηριστικά. Όταν έχεις έναν εμπρηστικό μηχανισμό στο αυτοκίνητο και άλλα στοιχεία στο να γίνει μια πολύ μεγάλη έκρηξη, αποδέχεσαι ότι μπορεί να επέλθει και ο θάνατος. Δεν είναι κάτι μόνο για εκφοβισμό».