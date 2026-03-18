Την Αφροδίτη Σκαφίδα και τον Πύρρο Δήμα απαθανάτισε πρόσφατα ο φωτογραφικός μας φακός σε μία βραδινή τους έξοδο μετά από καιρό. Το ερωτευμένο ζευγάρι που μαζί απέκτησε μία κόρη διασκέδασε στο νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζονται ο Αντώνης Ρέμος και ο Χρήστος Μάστορας.

Όπως θα δείτε και στις φωτογραφίες που ακολουθούν οι δυο τους έδειχναν πολύ ευτυχισμένοι και αγαπημένοι και διασκέδαζαν με την ψυχή τους με το πρόγραμμα των καλλιτεχνών. Να σημειώσουμε πως ο Πύρρος Δήμας διατηρεί μακροχρόνια φιλία με τον Αντώνη Ρέμο και πάντα τον στηρίζει.

Ο Πύρρος Δήμας και η Αφροδίτη Σκαφίδα βρέθηκαν πριν λίγο καιρό καλεσμένοι στην εκπομπή «Στην αγκαλιά του Φάνη» με τον Φάνη Λαμπρόπουλο και αποκάλυψαν την πρώτη του συνάντηση στη Θεσσαλονίκη.

«Γνωριστήκαμε τυχαία. Ήμασταν φίλοι στο Facebook και δεν ήμουν σίγουρη ότι ήταν αυτός. Κάποια στιγμή μας καλέσανε στη Θεσσαλονίκη από το Ολυμπιακό μουσείο και εμφανίστηκε μπροστά του. Δεν είχα κανονίσει κάποιο μέσο να με μεταφέρει από το αεροδρόμιο και μου λέει: έλα στο ταξί μου. Έτσι ξεκίνησαν όλα. Δεν είχα άλλη επιλογή ήμουν μόνη μου, ήταν ανάγκη να μπω στο ταξί αλλά και τύχη», είπε αρχικά η Αφροδίτη Σκαφίδα.

Για την επόμενη συνάντησή τους: «Θα πάμε μου λέει στα μπουζούκια αλλά μην το πεις σε κανέναν γιατί έχουμε κλείσει για 2-3 άτομα. Ήμασταν με έναν φίλο μας εκεί παρέα και ο Πύρρος γυρίζει και με φιλάει στο στόμα! Και κάθομαι και σκέφτομαι εκείνη την ώρα: Αφού δεν έφυγε το χέρι μου… Με ξάφνιασε», είπε η Αφροδίτη Σκαφίδα.

Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 2023, ενώ τον Απρίλιο του 2024 απέκτησαν την κόρη του. Ο Πύρρος Δήμας έγινε για πέμπτη φορά πατέρας, αφού έχει αποκτήσει άλλα τέσσερα παιδιά με την Αναστασία Σδούγκου η οποία έφυγε από τη ζωή.

Φωτογραφίες: NDP photo agency

