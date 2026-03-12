Ο Κώστας Κόκλας βρέθηκε καλεσμένος στο Πρωινό του ΑΝΤ1, όπου παραχώρησε μία αποκαλυπτική συνέντευξη.

Ο ηθοποιός μίλησε μεταξύ άλλων, για τον πρόσφατο θάνατο του Γιώργου Μαρίνου, για τα σχέδια γάμου του, αλλά και για την επιστροφή του Πέτρου Φιλιππίδη στο θέατρο.

Σχετικά με τον Πέτρο Φιλιππίδη, ο Κόκλας τόνισε: «Υπήρχαν θέματα με τη συμπεριφορά του, αυτά είναι καταδικαστέα».

Αναφερόμενος στον Γιώργο Μαρίνο, σχολίασε: «Ο Γιώργος Μαρίνος πέρασε από το Αλτσχάιμερ. Άκουγα μία συνέντευξη του Γιάννη Ζουγανέλη, που είπε ότι ίσως οι άνθρωποι που το παθαίνουν περνούν σε ένα άλλο επίπεδο σκέψης.

Κρατούν ό,τι θέλουν να κρατήσουν και πετάνε τα περιττά. Ήταν πολύ σκληρό ένας τόσο λαμπερός άνθρωπος, με τόσες εμπειρίες, να μη θυμάται τίποτα. Το να πεθάνεις σε ένα γηροκομείο… αφού δεν θυμάσαι. Ό,τι χτίζεις από την αρχή της ζωής σου, τα όνειρά σου, όταν φτάνεις σε μια ηλικία θέλεις να κοιτάς πίσω και να λες “α, το έκανα αυτό”. Αλλά όταν δεν έχεις βιβλίο; Τι έγιναν όλα αυτά; Έτσι είναι η ζωή».

Govastiletto.gr – Κώστας Κόκλας: «Έγινα ηθοποιός για να μην ξυπνάω πρωί – Έχω δουλέψει μέχρι και οικοδομή!»