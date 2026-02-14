Ολοκληρώθηκε ο συναρπαστικός Β’ Ημιτελικός του «Sing for Greece 2026», το βράδυ της Παρασκευής 13 Φεβρουαρίου 2026.

Οι 14 υποψήφιοι ερμήνευσαν τα τραγούδια τους, προκειμένου να διεκδικήσουν μία θέση στον Τελικό. Μόνο οι επτά εκ των 14 καλλιτεχνών κατάφεραν να κερδίσουν το πολυπόθητο εισιτήριο, αποκλειστικά με την ψήφο του κοινού.

Ο Τελικός του διαγωνισμού αναμένεται να γίνει, την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, στις 21:00, όπου 14 είναι συνολικά οι διαγωνιζόμενοι, καθώς θα ερμηνεύσουν και τα τραγούδια τους οι καλλιτέχνες από τον Α΄Ημιτελικό.

Οι υποψήφιοι τώρα διεκδικούν τώρα την εκπροσώπηση της Ελλάδας στη Eurovision 2026.

Η σειρά εμφάνισης των τραγουδιών στον Τελικό: