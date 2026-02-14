Τα μέλη της κριτικής επιτροπής που επέλεξαν τα 28 τραγούδια για το Sing for Greece 2026 αποκαλύφθηκαν επίσημα κατά τη διάρκεια του Β’ Ημιτελικού την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2026 με τον Γιώργο Θεοφάνους να ανεβαίνει στη σκηνή ως Πρόεδρος της επιτροπής και να μιλά για τα 28 τραγούδια που επελέγησαν.

Τα μέλη της επιτροπής

Αναλυτικότερα, πρόεδρος της επιτροπής ήταν ο συνθέτης Γιώργος Θεοφάνους και μέλη: η τραγουδοποιός Παυλίνα Βουλγαράκη, η διευθύντρια ραδιοφωνικών σταθμών Δέσποινα Κρητικού, ο τραγουδοποιός Monsieur Minimal, ο ραδιοφωνικός παραγωγός Γιώργος Μουχταρίδης, ο δημοσιογράφος Δημήτρης Ρηγόπουλος και η τραγουδοποιός Μαριέττα Φαφούτη.

Στη συνέχεια, οι παρουσιαστές της μουσικής βραδιάς κάλεσαν στη σκηνή τον Γιώργο Θεοφάνους, ο οποίος ανέφερε πως «Να πω καταρχήν ένα μεγάλο ευχαριστώ στην ΕΡΤ για την τιμητική πρόταση να είμαι στην επιτροπή. Να πω και ένα μεγάλο μπράβο στην ΕΡΤ, γιατί με αυτό που έκανε και κάνατε όλοι, τρεις βραδιές, είναι σημαντικό το ποιος θα κερδίσει αλλά είναι και οι υπόλοιποι. Κάποιος θα τους δει από εδώ».

Συμπλήρωσε, μάλιστα, πως »Μας πήρε πολύ χρόνο να επιλέξουμε. Ήταν πολλά τραγούδια, εκατοντάδες. Η αγωνία μου ήταν αυτά τα 28 που διαλέξαμε, να τα δούμε πάνω στη σκηνή. Ξέρετε τι είδα απόψε και την προηγούμενη νύχτα; 28 επαγγελματίες. Αυτό είδα! Σας εύχομαι ειλικρινά να το πιάσετε το όνειρο. Η Ελλάδα μας το αξίζει. Έχει φέρει το πρωτείο. Να το ξαναφέρει, γιατί όχι; Και μια παράκληση για όλους εμάς. Μην είστε με το πιστόλι στον κρόταφο σε αυτά τα παιδιά, από αύριο το πρωί. Μην το κάνετε αυτό. Δώστε τους χαρά, μια αγκαλιά μεγάλη».

