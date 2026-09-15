Ολοκληρώθηκε η 78η απονομή των Emmy Awards, προσφέροντας μια βραδιά γεμάτη λάμψη, μεγάλες συγκινήσεις και τις πιο πολυσυζητημένες εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί. Η μεγαλύτερη γιορτή της αμερικανικής τηλεόρασης φιλοξενήθηκε το βράδυ της Δευτέρας 14 Σεπτεμβρίου 2026 στο Peacock Theater του L.A. LIVE στο Λος Άντζελες, με την ταλαντούχα Mariska Hargitay να αναλαμβάνει για πρώτη φορά τα ηνία της παρουσίασης.

Η πρωταγωνίστρια του «Law & Order: SVU» έγραψε μάλιστα τη δική της ιστορία, καθώς έγινε η πρώτη γυναίκα που παρουσίασε μόνη της τα Emmys, μετά τη Jane Lynch το 2011.

Πριν καν δοθούν τα χρυσά αγαλματίδια στους μεγάλους νικητές, το ενδιαφέρον στράφηκε ολοκληρωτικά στο κόκκινο χαλί. Οι κορυφαίοι πρωταγωνιστές της τηλεόρασης έκλεψαν τις εντυπώσεις κατά την άφιξή τους, φορώντας εντυπωσιακές haute couture δημιουργίες, λαμπερά κοσμήματα και ξεχωριστά beauty looks που διαμόρφωσαν τις τάσεις της βραδιάς.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Emmys / Television Academy (@televisionacad)

Η μόδα κυριάρχησε για ακόμη μία φορά, γεφυρώνοντας την αίγλη του παλιού Χόλιγουντ με τις πιο τολμηρές, σύγχρονες τάσεις. Στο κόκκινο χαλί πρωταγωνίστησε αναμφισβήτητα η διαχρονική αντίθεση του ασπρόμαυρου, με πολλούς από τους προσκεκλημένους να ποντάρουν στην κομψότητα του black & white.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Emmys / Television Academy (@televisionacad)

Δείτε τις πιο εντυπωσιακές εμφανίσεις στα Emmy 2026

Η Zendaya ήταν η αποκάλυψη της βραδιάς. Η ηθοποιός επέλεξε μια custom δημιουργία Prada σε ασημί τόνους, διακοσμημένη με αμέτρητα κρύσταλλα.

Την εμφάνιση επιμελήθηκε, όπως πάντα, ο Law Roach, με τη Zendaya να ολοκληρώνει το σύνολο με ένα Rolex καλυμμένο με διαμάντια και εντυπωσιακά σκουλαρίκια με μαργαριτάρια.

Η Selena Gomez με χρυσή strapless, maxi δημιουργία Louis Vuitton, μαγνήτισε πάνω της όλα τα φλας, αλλά και τα βλέμματα.

Η Nicole Kidman με λευκό, off-shoulder φόρεμα Chanel, με φτερά στο επάνω μέρος, που αγκάλιαζε μοναδικά το καλλίγραμμο κορμί της.

Η Cynthia Nixon επέλεξε μια ιδιαίτερη Issey Miyake δημιουργία σε βουργουνδί απόχρωση.

Βολάν και δαντελένιες λεπτομέρειες. Την υπογραφή της Alberta Ferretti έφερε το ρομαντικό slip dress σε παγωμένη, λευκή απόχρωση, με το οποίο η Kristen Bell εμφανίστηκε στο κόκκινο χαλί.

Ο Harrison Ford και η Calista Flockhart.

Η Miranda Rae Mayo με floral ολόσωμη φόρμα Yves Saint Laurent.

Η Karolina Wydra, ήταν ακόμα μια celebrity που επέλεξε τον συνδυασμό του μαύρου και του λευκού. Το φόρεμά της ήταν Marmar Halim και ξεχώρισε για τους ζωηρούς όγκους του.

Φωτογραφίες: Reuters / AFP

Πηγή: govastiletto.gr