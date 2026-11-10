Οριστικό τέλος στη φημολογία των τελευταίων ημερών περί δεύτερης εγκυμοσύνης έβαλε η Ανθή Βούλγαρη. Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια της εκπομπής «Κοινωνία Ώρα MEGA», η οποία έχει ήδη δημιουργήσει οικογένεια αποκτώντας έναν γιο με τον σύζυγό της, Κώστα Κωνσταντινίδη, διέψευσε κατηγορηματικά τα σχετικά σενάρια, εκφράζοντας την έκπληξή της για τα συγχαρητήρια που άρχισε ξαφνικά να δέχεται.

Με το χιούμορ που τη χαρακτηρίζει, η Ανθή Βούλγαρη μέσα από την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA», διέψευσε τα σχετικά δημοσιεύματα, περιγράφοντας μάλιστα και ένα απρόοπτο περιστατικό με συνάδελφό της, η οποία έσπευσε να της δώσει συγχαρητήρια.

«Θέλω να κάνω δήλωση. Με έχουν ταράξει από χθες. Με παίρνουν τηλέφωνο να μου λένε συγχαρητήρια. Με βλέπουν στον δρόμο», ανέφερε αρχικά η Ανθή Βούλγαρη, δείχνοντας την κοιλιά της και εξηγώντας με χιούμορ: «Αυτό εδώ είναι καλοπέραση. Θα μπορούσα να είμαι και δύο μηνών. Αν ξέρετε εσείς κάτι που δεν το ξέρω εγώ, οκ, με το καλό να μας έρθει».

Ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος, από την πλευρά του, τη ρώτησε αν υπάρχει περίπτωση να αποκαλύψει αργότερα ότι γνώριζε για την εγκυμοσύνη της, με την ίδια να ξεκαθαρίζει: «Όχι, δεν λέω ψέματα. Παιδιά, σταματήστε. Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές, αλλά δεν είναι».

Στη συνέχεια, η παρουσιάστρια περιέγραψε το περιστατικό με συνάδελφό της στο MEGA, η οποία τη συνάντησε στον διάδρομο και της ευχήθηκε για την υποτιθέμενη εγκυμοσύνη.

«Προχθές με βλέπει στον διάδρομο μία συνάδελφος από εδώ και στη φούρια της μου λέει «Ανθή μου, καλημέρα, συγχαρητήρια». Λέω ευχαριστώ. Μετά σταματάω και λέω, για ποιο λόγο μου λέει συγχαρητήρια; Μου λέει «Δεν είσαι έγκυος;». Λέω όχι! Συγγνώμη για τη μικρή παρένθεση αλλά έχω κουραστεί πια!», διηγήθηκε.

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