Τα σχόλια της Τίνας Μεσσαροπούλου και της παρέας του «Happy Day» για τη συνέντευξη Οικονομόπουλου προκάλεσαν την αντίδραση του Γιώργου Λιάγκα. Ο παρουσιαστής απάντησε το πρωί της Τρίτης μέσα από την εκπομπή του, «Το Πρωινό».

Μεταξύ άλλων, ο Γιώργος Λιάγκας ανέφερε πως τον ενόχλησε που στην πρωινή εκπομπή σχολίαζαν για αρκετά ώρα τις φήμες ότι ο τραγουδιστής μπορεί να υπήρξε στο παρελθόν κακοποιητικός απέναντι σε συντρόφους του ή ανθρώπους.

«Ο Οικονομόπουλος είπε ότι παρότι θα ακούσω τα εξ’ αμάξης, θα μιλήσω για την πίστη μου. Σε υπερβολικό βαθμό; Αυτό ένιωσε κι έκανε. Ήταν χαριτωμένο και τηλεοπτικό να διαβάζει στίχους ο Παπανώτας.

Αυτό, όμως, που υπαινίχτηκε η Τίνα Μεσσαροπούλου κι ουσιαστικά διαψεύδοντάς το το επανέλαβε η Σταματίνα Τσιμτσιλή ότι υπήρχαν φήμες -εικάζω- για κακοποιητικές συμπεριφορές σε ανθρώπους και γυναίκες; Δεν το ξέρω ότι υπάρχουν για όλες φήμες. Αν δεν μπορεί να αποδειχθεί κάτι, πώς μπορώ να το πω; Διαστρεβλώνεται μια κατάσταση.

Δεν έχω ακούσει κάτι για τον Οικονομόπουλο. Το μόνο που έχω ακούσει είναι σε παλιότερη συνέντευξή του στην αφεντιά μου είναι ότι δεν κάνει δουλειές και του αρέσει να τον περιποιείται η γυναίκα. Σε προσωπικό επίπεδο μου έχει πει ότι ήταν λάθος η δήλωση και το έχει μετανιώσει», ανέφερε αρχικά Γιώργος Λιάγκας.

Κλείνοντας, ο Γιώργος Λιάγκας πρόσθεσε: «Αυτό από το ότι υπάρχει μια φήμη για κακοποιητικές συμπεριφορές είναι πάρα πολύ βαρύ συγγνώμη. Μου φαίνεται μια λάσπη. Είναι χοντράδα. Εδώ τον κορόιδεψαν για την πίστη του».

