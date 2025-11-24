Επιμέλεια: Βασίλης Κοντζεδάκης

Η Αγάπη Πολίτη και η Όλγα Κεφαλογιάννη έκαναν μια νέα κοινή εμφάνιση.

Οι δύο γυναίκες βρέθηκαν στο θέατρο Άλσος και στη μουσική παράσταση με την Ηρώ Σαΐα «Ρεμπέτισσες – Φωνές που δε λύγισαν».

Η μητέρα της Χρυσής Βαρδινογιάννη, Αγάπη Πολίτη στις δεκαετίες του ’80 και του ’90 ήταν μια από τις πιο πολυφωτογραφημένες Ελληνίδες, ενώ διατηρεί ένα στενό δεσμό αγάπης με την Υπουργό Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη.

Με σύγχρονες ενορχηστρώσεις που σέβονται το πρωτογενές υλικό, αλλά και σκηνική αισθητική που φέρνει το ρεμπέτικο στο σήμερα, η παράσταση «Ρεμπέτισσες» είναι μια νυχτερινή τελετή – ένα άτυπο «ευχαριστώ» στις γυναίκες που τραγούδησαν τα ανείπωτα.

Φωτογραφίες: NDP Photo Agency

