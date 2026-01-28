Μια συγκλονιστική αποκάλυψη έκαναν οι δίδυμες αδερφές Αγάθη και Βαλεντίνη Ράντη στην εκπομπή «Super Κατερίνα» το πρωί της Τετάρτης 28 Ιανουαρίου 2026. Οι γνωστές δημοσιογράφοι μοιράστηκαν με το τηλεοπτικό κοινό τη μάχη που έδωσαν με την υγεία τους, αποκαλύπτοντας πως τον περασμένο Οκτώβριο υποβλήθηκαν και οι δύο σε διπλή μαστεκτομή.

Οι δύο δημοσιογράφοι μίλησαν στην εκπομπή για το πώς πήραν αυτή την απόφαση, αλλά και πώς βίωσαν την όλη διαδικασία, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα στις γυναίκες που μπορεί να περνούν την ίδια κατάσταση.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Agathi Ranti (@agathiranti)

Τι είπαν η Αγάθη και η Βαλεντίνη Ράντη για την διπλή μαστεκτομή

Bαλεντίνη: Μιλάμε για να δώσουμε την δύναμή μας σε γυναίκες που περνούν το ίδιο.

Αγάθη: Υπήρξε μια ένδειξη ότι στο μέλλον θα μπορεί όλα αυτά να εξελιχθούν σε κάτι κακό.

Βαλεντίνη: Κάναμε διπλή μαστεκτομή και αποκατάσταση και οι δύο. Χειρουργηθήκαμε την ίδια ημέρα, τον Οκτώβριο. Εγώ επέλεξα να μπει πρώτα η Αγάθη και μετά εγώ.

Αγάθη: Σε αυτή την χρονική στιγμή λυγίσαμε και οι δύο, δεν ήταν όλες οι μέρες ευχάριστες και χαρούμενες.

Βαλεντίνη: Το πρώτο δεκαήμερο της αποκατάστασης ήταν δύσκολο, ήμασταν διασωληνωμένες. Εμείς είχαμε την μαμά μας, η μαμά μας στη ζωή μας είναι το θάρρος μας.

Αγάθη: Στα 43 μας, μας ξαναγέννησε, καθόταν δίπλα της, μας χάϊδευε τα μαλλιά όταν κλαίγαμε.

Βαλεντίνη: Δεν σκεφτήκαμε τον εαυτό μας ή μια την άλλη, αλλά να βγούμε νικήτριες για τα παιδιά μας, για να είμαστε κοντά στα παιδιά μας.

govastiletto.gr -Βάνα Μπάρμπα για την περιπέτεια με την υγεία της: «Μακάρι να σβήσουμε τη λέξη καρκίνος δίπλα από το όνομά μου»