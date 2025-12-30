Μια νέα είσοδος, που αναμένεται να προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον, έρχεται στα επόμενα επεισόδια της σειράς «Άγιος Έρωτας». Ένας καταξιωμένος ηθοποιός εντάσσεται στο καστ, σε έναν ρόλο-κλειδί που θα επηρεάσει καθοριστικά την εξέλιξη της ιστορίας.

Στο τελευταίο επεισόδιο πριν από τις γιορτές, οι τηλεθεατές παρακολούθησαν τη συγκλονιστική απώλεια της Πετρούλας, μητέρας του Νικολάου, ένα γεγονός που άφησε πίσω του βαθύ συναισθηματικό αποτύπωμα.

Το κενό που δημιουργείται, όμως, δεν θα μείνει αναπάντητο, καθώς η εμφάνιση του πατέρα του ήρωα αναμένεται να φέρει αποκαλύψεις και έντονες ανατροπές.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες, τον πατέρα του Νικολάου θα ενσαρκώσει ο Στέλιος Μάινας.

Ο αγαπημένος ηθοποιός επιστρέφει στη μικρή οθόνη έπειτα από ένα διάστημα απουσίας, με την τελευταία του τηλεοπτική εμφάνιση να είναι στον «Σασμό», όπου είχε ξεχωρίσει με τον ρόλο του Παύλου Βρουλάκη. Παράλληλα, πρόσφατα συμμετείχε και στη μεγάλη οθόνη, στην ταινία «Θολός Βυθός».

Η πρώτη εμφάνιση του Στέλιου Μάινα στον «Άγιο Έρωτα» τοποθετείται χρονικά στα τέλη Ιανουαρίου με αρχές Φεβρουαρίου, χωρίς ωστόσο να έχει γίνει γνωστό αν ο ρόλος του θα έχει μακροχρόνια παρουσία ή θα αφορά περιορισμένο αριθμό επεισοδίων.

Να σημειωθεί, τέλος, ότι πριν από λίγο καιρό κυκλοφόρησε και το νέο του βιβλίο με τίτλο «Αρόδου», με αφορμή το οποίο μίλησε πρόσφατα σε τηλεοπτικές εκπομπές.