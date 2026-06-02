Το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος αποτέλεσε ιδανική ευκαιρία για πολλούς Έλληνες celebrities να ξεφύγουν για λίγο από τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις και να απολαύσουν στιγμές ξεκούρασης σε αγαπημένους προορισμούς.

Τα νησιά των Κυκλάδων βρέθηκαν για ακόμη μία χρονιά στις πρώτες επιλογές, με αρκετούς επώνυμους να απολαμβάνουν τον ήλιο, τις παραλίες και τα καταγάλανα νερά του Αιγαίου. Άλλοι, πάλι, προτίμησαν ταξίδια στο εξωτερικό, συνδυάζοντας χαλάρωση και νέες εμπειρίες.

Οι πρώτες καλοκαιρινές βουτιές, οι όμορφες εικόνες από νησιά και οι οικογενειακές στιγμές πρωταγωνίστησαν στα social media, δίνοντας μια γεύση από το καλοκαιρινό κλίμα που έχει ήδη αρχίσει να κυριαρχεί.

Ας δούμε πού πέρασαν το τριήμερο οι αγαπημένοι μας celebrities:

Σταματίνα Τσιμτσιλή: Γιόρτασε τα γενέθλιά της σε αγαπημένο νησί του Αιγαίου

Μακριά από τους γρήγορους ρυθμούς της Αθήνας επέλεξε να περάσει τα φετινά της γενέθλια η Σταματίνα Τσιμτσιλή, πραγματοποιώντας μια σύντομη απόδραση μαζί με την οικογένειά της.

Η γνωστή παρουσιάστρια μοιράστηκε στιγμιότυπα από το ταξίδι της στα social media, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει τον ακριβή προορισμό. Από τις φωτογραφίες που δημοσίευσε, ξεχωρίζουν τα χαρακτηριστικά κυκλαδίτικα τοπία, με τα λευκά σπίτια και το γαλάζιο του Αιγαίου να συνθέτουν ένα ειδυλλιακό σκηνικό.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε: «Γενεθλιακό getaway για λίγες ώρες με τους αγαπημένους μου ανθρώπους», δεχόμενη εκατοντάδες ευχές από φίλους και ακολούθους για τη ξεχωριστή ημέρα της.

View this post on Instagram A post shared by stam_tsimtsili (@stam_tsimtsili)

Κατερίνα Καινούργιου: Οικογενειακή απόδραση στην Πύλο

Την Πύλο επέλεξε για την απόδρασή της το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος η Κατερίνα Καινούργιου, απολαμβάνοντας στιγμές χαλάρωσης μαζί με τον σύζυγό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή, και τη μόλις δύο μηνών κόρη τους.

Το ζευγάρι προτίμησε έναν ήρεμο προορισμό, μακριά από την πολυκοσμία, δίνοντας προτεραιότητα στην ξεκούραση και τον ποιοτικό χρόνο με την οικογένειά του.

Η γνωστή παρουσιάστρια μοιράστηκε μέσα από τα social media στιγμιότυπα από το ταξίδι τους. Ανάμεσα στις εικόνες που ξεχώρισαν ήταν και μία ιδιαίτερα τρυφερή φωτογραφία, όπου ο Παναγιώτης Κουτσουμπής κρατά στην αγκαλιά του τη μικρή τους κόρη, απολαμβάνοντας οικογενειακές στιγμές σε ένα ήρεμο και καλοκαιρινό σκηνικό.

View this post on Instagram A post shared by Katerina Kainourgiou Official (@katken85)

Ιωάννα Τούνη: Οικογενειακές στιγμές στη Μύκονο

Τη Μύκονο επέλεξε για την απόδρασή της το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος η Ιωάννα Τούνη, ταξιδεύοντας στο νησί μαζί με τον σύντροφό της, Δημήτρη Σπυριδωνίδη, τον γιο της Πάρη και αγαπημένους φίλους.

Ανάμεσα στις αναρτήσεις που ξεχώρισαν ήταν μία ιδιαίτερα τρυφερή εικόνα, στην οποία ο Δημήτρης Σπυριδωνίδης παίζει στην πισίνα με τον μικρό Πάρη, απολαμβάνοντας ξέγνοιαστες οικογενειακές στιγμές.

Οι δημοσιεύσεις της συγκέντρωσαν χιλιάδες likes και θετικά σχόλια, με τους followers της να σχολιάζουν τις όμορφες οικογενειακές στιγμές που μοιράστηκε από τις καλοκαιρινές της διακοπές.

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Απόδραση στη Μύκονο

Ανάμεσα στους επώνυμους που επέλεξαν τη Μύκονο για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος βρέθηκε και η Ηλιάνα Παπαγεωργίου.

Το γνωστό μοντέλο και παρουσιάστρια επισκέπτεται συχνά το «νησί των ανέμων», καθώς εκεί ζει μόνιμα η αδελφή της, γεγονός που κάνει τη Μύκονο έναν από τους αγαπημένους της προορισμούς.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ILIANA PAPAGEORGIOU (@ilianapapageorgiou)

Αλεξάνδρα Παναγιώταρου: Χαλαρές στιγμές στη Μύκονο

Τη Μύκονο επέλεξε για ακόμη μία φορά η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου, προκειμένου να απολαύσει το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος.

Η γνωστή influencer και επιχειρηματίας βρέθηκε στο κοσμοπολίτικο νησί των Κυκλάδων, όπου πέρασε στιγμές ξεκούρασης και χαλάρωσης, απολαμβάνοντας το καλοκαιρινό σκηνικό και τις ομορφιές του Αιγαίου.

Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου συγκαταλέγεται στους επώνυμους που επιλέγουν συχνά τη Μύκονο για σύντομες αποδράσεις και καλοκαιρινές διακοπές, καθώς αποτελεί έναν από τους αγαπημένους της προορισμούς.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Αλεξάνδρα Παναγιώταρου 🌹 (@alexandra__panagiotarou)

Αθηνά Οικονομάκου: Στο Μιλάνο για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος

Μια διαφορετική επιλογή για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος έκανε η Αθηνά Οικονομάκου με τον τον Μπρούνο Τσερέλα, επιλέγοντας το Μιλάνο αντί για κάποιον ελληνικό καλοκαιρινό προορισμό.

Οι δυο τους ταξίδεψαν στην ιταλική πόλη μαζί με τα παιδιά της ηθοποιού, απολαμβάνοντας οικογενειακές στιγμές, βόλτες και χαλαρό χρόνο μακριά από τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις.

Μέσα από φωτογραφίες που μοιράστηκαν στα social media, έδωσαν στους διαδικτυακούς τους φίλους μια μικρή εικόνα από το ταξίδι τους, το οποίο ξεχώρισε ως μία από τις πιο ιδιαίτερες αποδράσεις του τριημέρου.

Πηγή: Instagram

govastiletto.gr -Αθηνά Οικονομάκου: Το bachelorette στη Λισαβόνα μετά το γάμο