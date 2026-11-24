Με αυξημένο ενδιαφέρον αναμενόταν η σημερινή έναρξη της εκπομπής «10 Παντού», το πρωί της Τρίτης, 24 Νοεμβρίου, έπειτα από όσα είδαν το φως της δημοσιότητας σχετικά με την έντονη αντιπαράθεση ανάμεσα στον Νίκο Στραβελάκη και την Κατερίνα Παπακωστοπούλου, στη διάρκεια διαφημιστικού διαλείμματος την περασμένη Παρασκευή.

Παρά το κλίμα που είχε διαμορφωθεί, οι δύο παρουσιαστές υποδέχθηκαν τους τηλεθεατές του OPEN με ευδιάθετη στάση, υπό τις μελωδίες του Φρανκ Σινάτρα, επιλέγοντας να κινηθούν σε χαλαρούς τόνους και ανταλλάσσοντας χιουμοριστικά σχόλια.

«Είπα να ξεκινήσουμε με τραγούδι της εποχής», ανέφερε ο Νίκος Στραβελάκης, με την Κατερίνα Παπακωστοπούλου να σχολιάζει: «Θα χορέψουμε και λίγο».

«Δεν είναι υπέροχος ο Φρανκ Σινάτρα;» συνέχισε ο δημοσιογράφος, με τη συμπαρουσιάστριά του να τον χαρακτηρίζει διαχρονικό.

«Τι κάνεις, Νίκο μου;» τον ρώτησε στη συνέχεια η Κατερίνα Παπακωστοπούλου, με εκείνον να απαντά: «Πάρα πολύ καλά».

Η συζήτηση των δύο παρουσιαστών συνεχίστηκε με αφορμή το χριστουγεννιάτικο σκηνικό της εκπομπής, αλλά και την υπερπανσέληνο του Κάστορα. Στο πλατό της εκπομπής βρισκόταν και ο διευθυντής ειδήσεων του OPEN, κ. Χρήστος Παναγιωτόπουλος.

«Εγώ είμαι πάντα ανοιχτή να ακούω», είπε σε κάποιο σημείο η Κατερίνα Παπακωστοπούλου, με τον Νίκο Στραβελάκη να της εξηγεί το φαινόμενο της υπερπανσελήνου.

«Σε βλέπω τέλειο στη βιολογία, αστροφυσική και ζωολογία μαζί», σχολίασε με χιούμορ η δημοσιογράφος.

govastiletto.gr -Νίκος Στραβελάκης: Τι ζητά από τη διοίκηση του OPEN μετά τον καβγά με την Κατερίνα Παπακωστοπούλου