Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου πραγματοποίησε ακόμη μια στιλάτη εμφάνιση στο κέντρο της Αθήνας. Ο φωτογραφικός φακός εντόπισε την επιχειρηματία και influencer σε χαλαρή βόλτα για αγορές, με ένα outfit που συνδύαζε άνεση και σύγχρονες τάσεις.

Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου επέλεξε λευκό εφαρμοστό t-shirt, το οποίο συνδύασε με μαύρη μίνι φούστα σε γραμμή Α, δημιουργώντας ένα νεανικό και κομψό σύνολο.

Τη διαφορά στο look έκαναν οι ροζ λεπτομέρειες, με τη ζώνη, τα γυαλιά ηλίου και τις κάλτσες να προσθέτουν χρώμα και παιχνιδιάρικη διάθεση στην εμφάνισή της.

Ολοκλήρωσε το outfit με αθλητικά παπούτσια σε ουδέτερους τόνους, ενώ επέλεξε και μια μικρή τσάντα σε ροζ απόχρωση, που ταίριαζε απόλυτα με το υπόλοιπο σύνολο.

Από την εμφάνιση δεν πέρασε απαρατήρητος ούτε ο μικρός τετράποδος φίλος της, τον οποίο κρατούσε στην αγκαλιά της κατά τη διάρκεια της βόλτας της. Χωρίς ίχνος μακιγιάζ, με ίσια ξανθά μαλλιά και αξεσουάρ που έδιναν χαρακτήρα στο look.

Φωτογραφίες: NDP Photo Agency

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