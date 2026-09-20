Αγνώριστος εμφανίστηκε ο Nicolas Cage στα εγκαίνια του Lucas Museum of Narrative Art στο Λος Άντζελες το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου.

Ο 62χρονος χολιγουντιανός σταρ, έχοντας υιοθετήσει ένα λουκ με ολόλευκα μαλλιά και γένια, περπάτησε στο κόκκινο χαλί συνοδευόμενος από τη 31χρονη σύζυγό του, Riko Shibata.

Για την περίσταση, ο ηθοποιός επέλεξε ένα μπλε σακάκι σμόκιν με λευκό πουκάμισο, μαύρο παντελόνι και γυαλιά ηλίου, ενώ η Riko Shibata έκανε μια κομψή αντίθεση δίπλα του με κρεμ παντελόνι, λευκό τοπ και παλτό με ημιδιάφανα μανίκια, με το ζευγάρι να ποζάρει χαμογελαστό στους φωτογραφικούς φακούς.

Δείτε φωτογραφία

Ο ηθοποιός και η Shibata, σύμφωνα με την Daily Mail, γνωρίστηκαν αρχικά μέσω κοινών φίλων, το 2021, την περίοδο που εκείνος βρισκόταν στην Ιαπωνία για τα γυρίσματα της ταινίας «Prisoners of the Ghostland». Η γνωριμία τους εξελίχθηκε γρήγορα σε μία πολύ όμορφη σχέση, η οποία κατέληξε σε γάμο την ίδια χρονιά, σε τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Λας Βέγκας.

Έναν χρόνο αργότερα, απέκτησαν το πρώτο τους παιδί, μια κόρη που ονόμασαν Όγκαστ.

Φωτογραφίες: AFP

govastiletto.gr -Το συγκινητικό μήνυμα του Nicolas Cage για την Lisa Marie Presley – «Θα βρεθεί και πάλι με τον γιο της»