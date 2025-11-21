Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου μοιράστηκε ένα ιδιαίτερα νοσταλγικό στιγμιότυπο με τους διαδικτυακούς φίλους του, θυμίζοντας μια τελείως διαφορετική περίοδο της ζωής του, τότε που συμμετείχε σε αγώνες bodybuilding.

Ο παρουσιαστής δημοσίευσε, μέσα από ένα Instagram story, μια παλιά φωτογραφία από τα backstage διοργάνωσης, όπου ποζάρει απολύτως γυμνασμένος.

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου έγραψε πάνω στη φωτογραφία: «Πριν κάποια χρόνια, τι ωραία χρόνια!», δείχνοντας ξεκάθαρα πόσο τρυφερά θυμάται εκείνη την εποχή και πόσο δεμένος παραμένει με το κομμάτι της γυμναστικής.

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου και η Ρία Ελληνίδου συνεχίζουν, έμμεσα, να «φουντώνουν» τις φήμες που τους θέλουν ζευγάρι, ωστόσο χωρίς κανείς από τους δύο να έχει επιβεβαιώσει δημόσια τη σχέση τους, παρά τις κοινές εμφανίσεις τους.

Δείτε την φωτογραφία:

govastiletto.gr – Δημήτρης Αλεξάνδρου: Η Ρία Ελληνίδου επισκέφθηκε το μαγαζί του στη Νέα Σμύρνη – Στόλισαν μαζί για τα Χριστούγεννα