Μια εντυπωσιακή αλλαγή παρουσίασε ο Γιάννης Καψάλης, ο οποίος πλέον εμφανίζεται αισθητά πιο αδυνατισμένος, έχοντας καταφέρει να χάσει συνολικά 35 κιλά.

Ο γνωστός τραγουδιστής μίλησε στην κάμερα του Happy Day και αποκάλυψε πώς έφτασε στο σημερινό του αποτέλεσμα, τονίζοντας πως η προσπάθειά του βασίστηκε σε μικρές καθημερινές συνήθειες και όχι σε εξαντλητικές δίαιτες.

Ο Καψάλης περιέγραψε ότι υιοθέτησε για ένα διάστημα τη διαλειμματική νηστεία, κάτι που –όπως είπε– βοήθησε τον οργανισμό του να «μπει σε ρυθμό».

Από εκεί και πέρα, η απώλεια βάρους ήρθε φυσικά, μέσα από πιο ισορροπημένη διατροφή και περιορισμό των βραδινών γευμάτων, ειδικά μετά τις εμφανίσεις του στα νυχτερινά μαγαζιά.

«Παλιά, όταν σχολούσαμε πρωί και είχες πιει κι ένα-δυο ουίσκι, ο οργανισμός ζητούσε φαγητό. Τώρα πίνω απλώς ένα μεγάλο νερό και είμαι μια χαρά», αποκάλυψε χαρακτηριστικά.

Με χιούμορ αναφέρθηκε και στην οικογενειακή του ζωή, παραδεχόμενος πως οι εγκυμοσύνες της συζύγου του τον επηρέαζαν σημαντικά: «Σε κάθε εγκυμοσύνη έπαιρνα κι εγώ 10 κιλά. Έχουμε τέσσερα παιδιά, οπότε… καταλαβαίνεις!»

Σήμερα, ο τραγουδιστής δείχνει πιο ανανεωμένος και δραστήριος από ποτέ, επισημαίνοντας πως η αλλαγή ήρθε χωρίς πίεση, αλλά με απλές, σταθερές επιλογές στην καθημερινότητά του.

