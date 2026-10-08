Αγνώριστος ο Γιάννης Παπαμιχαήλ: Πιο αδυνατισμένος από ποτέ στη νέα του δημόσια εμφάνιση

Η αλλαγμένη εικόνα του Γιάννη Παπαμιχαήλ προκάλεσε ανησυχία στο διαδικτυακό κοινό, έπειτα από μια φωτογραφία του που ανέβασε στον προσωπικό λογαριασμό της μητέρας του, τον οποίο διαχειρίζεται εκείνος από τότε που έφυγε από τη ζωή. Συγκεκριμένα, ο ίδιος εμφανίζεται ιδιαίτερα αδυνατισμένος και αλλαγμένος, με την σπάνια εμφάνισή του να προκαλεί ερωτηματικά.

Στη συγκεκριμένη δημοσίευση, που έγινε από το επίσημο προφίλ της Αλίκης Βουγιουκλάκη στο Instagram, φαίνεται ο ίδιος να κάθεται σε τραπέζι εστιατορίου μαζί με ένα ακόμη πρόσωπο. Ο Γιάννης Παπαμιχαήλ δείχνει αρκετά αδυνατισμένος σε σύγκριση με την εικόνα του πριν από 1 χρόνο όπου ήταν η τελευταία του δημόσια εμφάνιση, με την διαφορά να είναι αισθητή.

Ο Γιάννης Παπαμιχαήλ έκανε, πριν από 5 ημέρς, μέσα από μια μακροσκελή ανάρτηση στα social media, μια αποκάλυψη για την κατάσταση της υγείας του. Ο ίδιος ανέφερε σε έντονο ύφος ότι εδώ και τέσσερις μήνες ζει με καθετήρα, ενώ παράλληλα μίλησε για όσα υποστηρίζει ότι βιώνει το τελευταίο διάστημα, καταγγέλλοντας hacking, hate speech και cyber bullying. Ο ίδιος αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στα δεδομένα που, όπως υποστηρίζει, βλέπει στο «dash board» του σχετικά με την απήχηση των αναρτήσεών του, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι υπάρχει παρέμβαση στην προβολή του περιεχομένου του. Παράλληλα, χρησιμοποίησε ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα για τα πρόσωπα που θεωρεί ότι βρίσκονται πίσω από όσα περιγράφει και έκανε αναφορές σε ελληνικές και αμερικανικές Αρχές.

«Είστε εξαφανισμένοι, και το χακάρισμα σε real time συνεχίζεται αλύπητα. Να πω ότι κερδίζετε χρήματα; Όχι. Είστε ψυχάκες. 23.000 άνθρωποι είδαν το ποστάρισμα για το βιβλίο της Αλίκης, και στο dashboard βλέπω 11.000!!!!!! Ελέγχετε τα πάντα, σε ένα ποσοστό 70% και ερωτώ: για ποιο ακριβώς λόγο να καταφέρω κάτι που δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στις ΗΠΑ, για ποιο λόγο ακριβώς να υποχρεωθώ; Στην πρόεδρο των γυναικών επιχειρηματιών των ΗΠΑ, να μιλήσει στον Πρόεδρο Τραμπ.!!!! Είστε σοβαροί δηλαδή τώρα;; Είστε παντελώς αδιάφοροι. Ρε ανύπαρκτοι, έχετε καταστρέψει πολλούς ανθρώπους. Είστε ανεκδιήγητοι. Ο ηθικός αυτουργός που κανονίζει όλα τα hacking, hate speech, cyber bullying, είναι τεράστιος αλήτης, και ορκίζομαι ότι θα πάρει αυτά που του αξίζουν. Σιγουράκι αυτό. Χωρίς δεύτερη κουβέντα, είμαι 4 μήνες με καθετήρα!!!! Αντί να κοιτάω την υγεία μου σας προσφέρω βοήθεια», έγραψε ο Γιάννης Παπαμιχαήλ.

Ο ίδιος συμπλήρωσε: «Το 30% των έντιμων αστυνομικών, από διάφορα law enforcement agencies, όχι απλά σας μισεί. Δεν γράφω τη συνέχεια… Οι hackers που πληρώνετε αδρά, είναι εξαιρετικοί. Κάνατε όμως, ένα λάθος αστείο. Το οποίο φυσικά, θα σας τσακίσει. Η υπεροψία σας, σάς έκανε να πιστεύετε, ότι είστε καλύτεροι από τους Αμερικανούς cyber FBI, που στεγάζονται στην Αμερικανική Πρεσβεία της Αθήνας. Είστε εξαιρετικοί…. αλλά αυτοί είναι 5 επίπεδα καλύτεροι από εσάς. Με άλλα λόγια θα σας βρουν. Ποτέ, ποιοι, πώς I don’t know….. μέρος της Ελληνικής Αστυνομίας, το FBI, και η D.E.A. από την πρεσβεία, θα σας ξεφτυλίσουνε… Have a great one. Όποιος σπέρνει ανέμους, χωρίς λόγο, στο τέλος πάντα θερίζεται…. Από την ανεπανάληπτη θύελλα, που έρχεται…..».

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