Αγνώριστος ο Κωνσταντίνος Αργυρός: Ξύρισε τα μούσια του και δείχνει 10 χρόνια νεότερος!

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός επιφύλασσε μια νέα έκπληξη στους διαδικτυακούς φίλους του.

Πιο συγκεκριμένα, ανέβασε πριν από λίγη ώρα μια φωτογραφία του στο προφίλ του στο Instagram και αποκάλυψε στους followers του ότι ξύρισε τα μούσια του με ξυράφι.

Ο τραγουδιστής μπορεί να θέλησε να δείξει ότι κόπηκε με το ξυράφι, ωστόσο οι περισσότεροι σίγουρα θα στάθηκαν στο γεγονός πως χωρίς μούσια φαίνεται καλά πολύ μικρότερος σε ηλικία.

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός θεωρείται ένας από τους πιο γοητευτικούς Έλληνες τραγουδιστές και όχι άδικα, καθώς έχει όλο το «πακέτο».

Βέβαια, εσείς τον προτιμάτε με ή χωρίς μούσια;

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