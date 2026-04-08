Η μεγάλη επιστροφή του «Dragons’ Den» στον ΣΚΑΪ ξεκινά με ένα τρέιλερ που ανατρέπει τα δεδομένα. Ο Σάκης Τανιμανίδης εμφανίζεται με ένα τελείως διαφορετικό look, κάνοντας σαφές ότι η νέα σεζόν δεν θα μοιάζει με καμία άλλη. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε και το θέαμα αναμένεται καθηλωτικό.

Ο Σάκης Τανιμανίδης μεταμορφώνεται κυριολεκτικά στο νέο promo, ενσαρκώνοντας κάθε πιθανό πόστο μιας επιχείρησης. Από τη γραμμή παραγωγής και το μάρκετινγκ μέχρι τη διανομή, ο παρουσιαστής γίνεται ο άνθρωπος-ορχήστρα, αποτυπώνοντας την πρόκληση του να διοικείς τα πάντα μόνος σου. Ένα έξυπνο concept που αντικατοπτρίζει απόλυτα τη φιλοσοφία του show.

Μέσα από αυτή την πολυπρόσωπη εμφάνιση, ο Σάκης Τανιμανίδης στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα σε όσους ονειρεύονται να κάνουν το επόμενο επιχειρηματικό βήμα. Όπως έγραψε και ο ίδιος στο Instagram, μπορεί να κάνεις τα πάντα μόνος σου, αλλά όσον αφορά την επένδυση και το κεφάλαιο υπάρχει βοήθεια: «Μην το δουλεύεις μόνος σου… έλα στο Dragons Den, πάρε επένδυση, βρες τον κατάλληλο συνεταίρο ή μέντορα και δες την επιχείρησή σου να μεγαλώνει! Δήλωσε συμμετοχή τώρα!».

Η νέα σεζόν του «Dragons’ Den» αναμένεται να φέρει ξανά στο προσκήνιο φιλόδοξους επιχειρηματίες κάθε ηλικίας, δίνοντάς τους την ευκαιρία να παρουσιάσουν τις ιδέες τους μπροστά σε επενδυτές που μπορούν να αλλάξουν την πορεία τους.

Το project, που ξεκίνησε από την Ιαπωνία το 2001 ως «Money Tigers» και εξελίχθηκε σε παγκόσμιο τηλεοπτικό φαινόμενο μέσα από formats όπως το «Shark Tank», έχει αφήσει το αποτύπωμά του και στην ελληνική τηλεόραση. H συνεργασία του Σάκη Τανιμανίδη με τον ΣΚΑΪ και την BetterKnown Entertainment μόλις ξεκινά και όλα δείχνουν πως η νέα σεζόν θα έχει ακόμη μεγαλύτερες απαιτήσεις, αλλά και… εκπλήξεις.

