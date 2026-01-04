Αντιμέτωπος με σοβαρές κατηγορίες βρίσκεται ο Will Smith, μετά από αγωγή που κατέθεσε εναντίον του ο βιολονίστας Brian King Joseph. Ο μουσικός υποστηρίζει ότι υπέστη σεξουαλική παρενόχληση κατά τη διάρκεια της συνεργασίας τους, αλλά και ότι απολύθηκε παράνομα από την περιοδεία του ηθοποιού.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη δικαστική προσφυγή, ο Brian King Joseph είχε ενταχθεί στο καλλιτεχνικό σχήμα της παγκόσμιας περιοδείας του Will Smith. Όπως ισχυρίζεται, ο ηθοποιός φέρεται να ανέπτυξε σταδιακά μια προσωπική προσέγγιση προς το πρόσωπό του, δημιουργώντας –κατά τον ίδιο– ένα κλίμα πίεσης και ανησυχίας. Ο μουσικός κάνει λόγο για συμπεριφορά που τον έκανε να αισθανθεί ευάλωτος και εκτεθειμένος.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται σε περιστατικό που φέρεται να συνέβη τον Μάρτιο του 2025 στο Λας Βέγκας, όταν ο Joseph διαπίστωσε ότι στο δωμάτιο του ξενοδοχείου του υπήρχαν αντικείμενα που δεν του ανήκαν, χωρίς να υπάρχουν σημάδια παραβίασης. Το γεγονός αυτό, όπως υποστηρίζει, του προκάλεσε έντονο φόβο και αίσθημα απειλής.

Ο βιολονίστας αναφέρει πως ενημέρωσε άμεσα τόσο το ξενοδοχείο όσο και τις αρμόδιες αρχές, αλλά και την παραγωγή της περιοδείας. Λίγο αργότερα, όπως καταγγέλλει, δέχθηκε πιέσεις από άτομα της ομάδας και του γνωστοποιήθηκε ότι η συνεργασία του με την περιοδεία τερματίζεται.

Στην αγωγή του, ο Brian King Joseph κάνει λόγο για σοβαρή ψυχολογική επιβάρυνση, οικονομική ζημία και πλήγμα στη δημόσια εικόνα του, τονίζοντας ότι η υπόθεση τον οδήγησε ακόμη και σε συμπτώματα μετατραυματικού στρες.

Από την πλευρά του, ο Will Smith αρνείται πλήρως τις κατηγορίες. Μέσω του νομικού του εκπροσώπου, ξεκαθαρίζει ότι θεωρεί τους ισχυρισμούς αβάσιμους και δηλώνει αποφασισμένος να υπερασπιστεί τη θέση του με κάθε νόμιμο τρόπο.

