Η είδηση του σοβαρού τραυματισμού της Μις Τζαμάικα, Γκάμπριελ Χένρι, στα καλλιστεία Μις Υφήλιος 2025 έχει προκαλέσει σοκ. Η εκπρόσωπος της χώρας της νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, καθώς υπέστη ενδοκρανιακή αιμορραγία και πολλαπλά κατάγματα στο πρόσωπο, συνεπεία βίαιης πτώσης από τη σκηνή της διοργάνωσης.

Σε βίντεο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας δείχνει την στιγμή που η άτυχη κοπέλα έπεσε στο κενό την στιγμή που περπατούσε πάνω στη σκηνή για τα καλλιστεία Μις Υφήλιος.

Miss Universe Jamaica, Dr. Gabrielle Henry, took a terrifying fall during the preliminary competition of the 2025 Miss Universe pageant and had to be removed on a stretcher. 🤯 pic.twitter.com/pIlByzz0EZ — World Wide (@Worl_dwides) November 20, 2025

Η Γκάμπριελ Χένρι έχασε αμέσως τις αισθήσεις της μετά το ατύχημά της, με τους γιατρούς που έχουν αναλάβει την παρακολούθησή της στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας της Μπανγκόκ να χαρακτηρίζουν την κατάστασή της κρίσιμη.

Σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες, από τη στιγμή που η Γκάμπριελ Χένρι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, η μητέρα και η αδελφή της, οι οποίες ταξίδεψαν στην Ταϊλάνδη, βρίσκονται συνεχώς στο πλευρό της.

Ο οργανισμός Miss Universe (MUO) έχει αναλάβει πλήρως όλα τα έξοδα νοσηλείας, αποκατάστασης και διαμονής της οικογένειάς της, ωστόσο η αγωνία για την κατάσταση της υγείας της παραμένει αμείωτη.

Εάν παρουσιάσει σημάδια βελτίωσης και όλα πάνε καλά, αναμένεται να μεταφερθεί στην Τζαμάικα με πλήρη ιατρική συνοδεία για να συνεχίσει εκεί τη διαδικασία αποκατάστασής της. Μια βραδιά που ξεκίνησε με λάμψη και χαρά μετατράπηκε τελικά σε εφιάλτη.