Η Αγοραστή Αρβανίτη, σύζυγος του Θανάση Τσαλταμπάση, διανύει μία πολύ όμορφη περίοδο στη ζωή της καθώς σε λίγες μέρες θα κρατά στην αγκαλιά της το δεύτερο παιδί της.

Η ηθοποιός παραχώρησε συνέντευξη στην Όλγα Λαφαζάνη για το Happy Day και μέσα σε όλα αποκάλυψε το φύλο του δεύτερου παιδιού τους!

«Στα μέσα Φλεβάρη περιμένουμε το 2ο παιδάκι μας. Είναι αγοράκι. Έχουμε ένα κοριτσάκι και τώρα έρχεται αγοράκι. Θέλαμε να κάνουμε δεύτερο παιδάκι για να έχει αδερφάκι η μικρή. Ο Θανάσης με βοηθάει πάρα πολύ με το μεγάλωμα του παιδιού. Είναι τέλειο που είναι τόσο παρών στη μικρή», είπε αρχικά η ηθοποιός.

«Στην εγκυμοσύνη μου θέλω να τρώω σοκολάτα κι έχω πολλές καούρες. Με πήρε και με σήκωσε αλλά εντάξει τα κατάφερα. Ο ύπνος είναι δύσκολος και έχει βαρύνει το σώμα αλλά δόξα το Θεό όλα καλά, δεν έχω παράπονο», συμπλήρωσε η Αγοραστή Αρβανίτη.

Για το πρώτο τους παιδί, την κόρη τους αποκάλυψε: «Η κόρη μας είναι Θανάσαινα. Εμφανισιακά μοιάζει στον πατέρα της. Στον χαρακτήρα μοιάζει περισσότερο σε εμένα». Σε ερώτηση για το αν ο σύζυγός της, Θανάσης Τσαλταμπάσης θα είναι μέσα στον τοκετό, εξομολογήθηκε: «Στην πρώτη εγκυμοσύνη προσπάθησα 12 ώρες να γεννήσω φυσιολογικά αλλά τελικά έκανα καισαρική. Ο Θανάσης ήταν μέσα αρχικά στον τοκετό».

