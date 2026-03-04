Ο Θανάσης Τσαλταμπάσης και η Αγοραστή Αρβανίτη πλέουν σε πελάγη ευτυχίας, καθώς η οικογένειά τους μεγάλωσε με τον ερχομό του δεύτερου παιδιού τους. Η ηθοποιός έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο αγοράκι, το οποίο θα συντροφεύει πλέον την κόρη του ζευγαριού.

Η Αγοραστή Αρβανίτη, θέλοντας να μοιραστεί τη χαρά της με τους ακολούθους της, δημοσίευσε στο Instagram τα πρώτα τρυφερά στιγμιότυπα από το μαιευτήριο.

«Καλώς ήρθες ψυχή μου…η αγάπη μας πολλαπλασιάστηκε ήδη», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η Αγοραστή Αρβανίτη.

Πλέον, το ζευγάρι έχει επιστρέψει στο σπίτι και απολαμβάνει τις πρώτες στιγμές με το νέο μέλος της οικογένειας.

Στην εκπομπή «Buongiorno» μίλησε ο γνωστός ηθοποιός και αναφέρθηκε με τα πιο όμορφα λόγια για το θαύμα που ζουν για ακόμα μια φορά.

«Είναι πολύ ιδιαίτερη ημέρα. Έχουμε ξυπνήσει με ένα παιδί παραπάνω. Υγιέστατο, μπαμπάτσικο. Μας έφερε πάρα πολύ χαρά. Τα λόγια είναι πολύ λίγα σε αυτές τις περιπτώσεις πραγματικά. Δεν ξέρεις πολλά να πεις, μόνο να νιώσεις», ανέφερε αρχικά φανερά συγκινημένος.

«Είχαμε την εμπειρία της πρώτης αλλά αυτό έχει και τα καλά του και τα κακά του. Ξέρεις και προνοείς σε μερικά αλλά σε κάποια άλλα, κυρίως και η γυναίκα που είναι και να γεννήσει…δημιουργούνται και κάποια άγχη γιατί γνωρίζεις τον πόνο, την διαδικασία που θα περάσεις και ενισχύει την κακή ψυχολογία κάποιες στιγμές, όμως ξεπεραστήκαν όλα. Σημασία έχει ότι βγήκε ένα υγιέστατο παιδί», εξομολογήθηκε επίσης ο Θανάσης Τσαλταμπάσης.

«Η Αγοραστή είναι πολύ καλά. Πήγαν όλα κατ’ευχήν. Η μικρή περιμένει, την έχουμε προετοιμάσει όσο μπορούμε. Είναι και στη φύση αυτό. Όλοι οι γονείς το βλέπουν μπροστά τους όταν έρχεται δεύτερο παιδί, κάπως πρέπει να διαχειριστείς και το πρώτο. Τα συναισθήματα ήταν τόσο πυκνά που δεν περιγράφονται σε λέξεις. Ήταν πολύ έντονα συγκινησιακή στιγμή και θα την θυμάμαι πάντα, όπως και με τη Θωμαΐδα», είπε.

govastiletto.gr -Γέννησε η Αγοραστή Αρβανίτη – Πατέρας για δεύτερη φορά ο Θανάσης Τσαλταμπάσης