Έντονη διαδικτυακή κόντρα ξέσπασε ανάμεσα στην Άννα Κουρουπού και τον Λάκη Γαβαλά. Αφορμή στάθηκε η απόφαση του σχεδιαστή μόδας να φιλοξενήσει την πρόεδρο της «Φωνής Λογικής», Αφροδίτη Λατινοπούλου, στο vidcast του. Η Άννα Κουρουπού άσκησε οξεία κριτική μέσα από το Instagram, στηλιτεύοντας τόσο τις θέσεις της πολιτικού όσο και την επιλογή του παρουσιαστή να της προσφέρει βήμα λόγου.

Η διαφωνία συνεχίστηκε με εκατέρωθεν τοποθετήσεις. Ο Λάκης Γαβαλάς απάντησε δημόσια προτάσσοντας την πορεία του, για να λάβει εκ νέου μια αιχμηρή ανταπάντηση από την Άννα Κουρουπού, η οποία διευκρίνισε ότι οι ενστάσεις της εστιάζουν στην κοινωνική και πολιτική διάσταση της συνέντευξης και όχι στην καριέρα του.

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