Έντονες αναταράξεις φαίνεται πως επικρατούν στο παρασκήνιο της πρωινής ενημερωτικής εκπομπής «10 Παντού» του OPEN, έπειτα από ένα σοβαρό φραστικό επεισόδιο που φέρεται να σημειώθηκε ανάμεσα στον Νίκο Στραβελάκη και την Κατερίνα Παπακωστοπούλου το πρωί της Παρασκευής 20 Νοεμβρίου. Οι δύο παρουσιαστές, που μοιράζονται καθημερινά την παρουσίαση της εκπομπής, φέρονται να συγκρούστηκαν έντονα στον αέρα ενός διαφημιστικού διαλείμματος, παγώνοντας το κλίμα και προκαλώντας έντονη αμηχανία στους συνεργάτες που βρίσκονταν εκείνη την ώρα στο στούντιο.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Νίκου Γεωργιάδη στη HuffPost, το περιστατικό δεν περιορίστηκε σε μια συνηθισμένη διαφωνία μεταξύ συνεργατών, αλλά εξελίχθηκε σε έναν ιδιαίτερα έντονο διάλογο, ο οποίος ενδέχεται να δρομολογήσει σημαντικές αλλαγές στην εκπομπή.

Μάλιστα, η διοίκηση του τηλεοπτικού σταθμού φέρεται να έχει ήδη λάβει γνώση των όσων συνέβησαν, καθώς οι κάμερες συνέχισαν να καταγράφουν ακόμη και όταν η εκπομπή βρισκόταν εκτός αέρα.

Όπως αναφέρει ο δημοσιογράφος, αφορμή για την ένταση φέρεται να στάθηκε μια φράση που απηύθυνε ο Νίκος Στραβελάκης σε καλεσμένο της εκπομπής. Η αντίδραση της Κατερίνας Παπακωστοπούλου φαίνεται πως ενόχλησε ιδιαίτερα τον συμπαρουσιαστή της, με αποτέλεσμα η μεταξύ τους διαφωνία να πάρει γρήγορα ανεξέλεγκτες διαστάσεις.

Οι τόνοι ανέβηκαν τόσο πολύ, ώστε πολιτικά πρόσωπα, δημοσιογράφοι και τεχνικοί που βρίσκονταν στον χώρο παρακολουθούσαν, σύμφωνα με το δημοσίευμα, εμβρόντητοι όσα διαδραματίζονταν μπροστά τους. Το περιστατικό χαρακτηρίστηκε από παρευρισκόμενους ως «απίστευτο», ενώ ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι καταγράφηκε από τις κάμερες του πλατό, παρότι δεν μεταδόθηκε στους τηλεθεατές.

Εκείνη την ημέρα, στην εκπομπή είχαν προσκληθεί η Αλεξάνδρα Σδούκου από τη Νέα Δημοκρατία, ο Δημήτρης Μάντζος από το ΠΑΣΟΚ, ο Αντώνης Σαουλίδης και ο Δημήτρης Μελίδης από τον ΣΥΡΙΖΑ, προκειμένου να συζητήσουν τις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις, μεταξύ των οποίων η πρόταση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής και η παραίτηση Πάνα από το ΠΑΣΟΚ.

Στον αέρα η συνεργασία τους;

Σύμφωνα πάντα με το ίδιο ρεπορτάζ, η πρώτη σοβαρή κρίση στη συνεργασία τους είχε εμφανιστεί ήδη από τη δεύτερη εβδομάδα της φετινής τηλεοπτικής σεζόν, ενώ η μεταξύ τους χημεία είχε αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης και στο παρελθόν.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι, μετά τη λογομαχία της Παρασκευής, δεν υπήρξε κάποια ουσιαστική εκτόνωση της κατάστασης. Αντιθέτως, το κλίμα παραμένει ιδιαίτερα βαρύ, με ανθρώπους που γνωρίζουν όσα συμβαίνουν στο παρασκήνιο να εκτιμούν ότι η συγκεκριμένη σύγκρουση αποτέλεσε «τη σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι».

Μάλιστα, δεν αποκλείεται να υπάρξουν εξελίξεις ακόμη και μέσα στις επόμενες ώρες ή ημέρες, καθώς, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ενισχύεται η εκτίμηση ότι ο Νίκος Στραβελάκης και η Κατερίνα Παπακωστοπούλου δύσκολα μπορούν να συνεχίσουν να συνεργάζονται υπό τις παρούσες συνθήκες.

Η κατάσταση δημιουργεί έναν επιπλέον πονοκέφαλο στη διοίκηση του σταθμού, καθώς το «10 Παντού» καταγράφει ιδιαίτερα ικανοποιητικές επιδόσεις στους πίνακες τηλεθέασης.

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