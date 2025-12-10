Η Δάφνη Καραβοκύρη βρέθηκε καλεσμένη στο Πρωινό και μίλησε ανοιχτά στον Γιώργο Λιάγκα για τη διαδρομή της στην τηλεόραση, την προσωπική της ζωή αλλά και την δύσκολη συνεργασία της με την Τζένη Μελιτά στην εκπομπή «Κυψέλη» της ΕΡΤ.

Αναφερόμενη στη μακροχρόνια σχέση της με τον ΑΝΤ1, εξήγησε πως η αποχώρησή της μετά από 11 χρόνια ήταν θέμα εξέλιξης και όχι σύγκρουσης. «Όλα κάνουν τον κύκλο τους», είπε, τονίζοντας ότι η μετακίνηση από το Vice της έδωσε επαγγελματική ώθηση.

Το μεγαλύτερο κομμάτι της συζήτησης περιστράφηκε γύρω από το SexPodcast, το οποίο χαρακτήρισε «δεύτερο παιδί» της.

Παραδέχτηκε ότι πολλές από τις ερωτήσεις που λαμβάνει αφορούν θέματα ταμπού, ενώ αποκάλυψε πως έχει δεχθεί πλήθος απρεπών φωτογραφιών. «Την πρώτη φορά που μου έστειλαν γυμνή φωτογραφία σοκαρίστηκα. Μετά, απλώς γελούσα», είπε.

Παρά το “πικάντικο” περιεχόμενο, υπογράμμισε ότι η ίδια στις σχέσεις της είναι παραδοσιακή και πως για χρόνια βρίσκεται σε σταθερές σχέσεις.

Όταν η κουβέντα έφτασε στη συνεργασία της με την Τζένη Μελιτά, η παρουσιάστρια δεν έκρυψε τη δυσφορία της: «Το είπα και το εννοώ. Είχαμε και έχουμε εντελώς διαφορετικό ηθικό σύστημα αξιών. Θεωρώ ότι όταν σε μία εκπομπή ένας άνθρωπος έχει το lead, αν εσύ είσαι ο αρχισυντάκτης ή ο αρχηγός μας, πες το μου: “Δαφνούλα, έχει το lead η τάδε, κάνε εσύ λίγο πιο πίσω, τι να κάνουμε, έτσι είναι τα πράγματα”.

Τουλάχιστον να μου δώσεις την επιλογή να δω τι θα κάνω. Αν το ζυγίσω και πω ναι, εγώ θέλω να είμαι κομμάτι αυτής της εκπομπής, θα με εξελίξει, γιατί θα αποτελέσει γέφυρα για το μέλλον μου, τουλάχιστον εις γνώση μου να το κάνω.

Δεν μπορείς να με φέρεις προ τετελεσμένων. Είναι πολύ άσχημο κι εσύ το ξέρεις πολύ καλά πολύ καλύτερα από μένα και από πολλούς. Όταν είσαι στον αέρα θες κι εσύ να έχεις τον ρόλο σου και τη θέση σου.

Δεν μπορεί να είσαι κομοδίνο. Ήταν άσχημη η συμπεριφορά της, ναι. Και το έχω πει και στην ίδια, γι’ αυτό μπορώ άνετα να το πω τώρα εδώ. Δεν θα ήθελα να μπω σε περισσότερες λεπτομέρειες, θα ήθελα να ήταν η ίδια εδώ να γίνει μια κουβέντα, το θεωρώ πιο τίμιο».