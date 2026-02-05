Η τραγωδία στη Χίο βρέθηκε στο επίκεντρο του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του MEGA. Πριν από την απευθείας σύνδεση με τη δημοσιογράφο Βελίκα Καραβάλτσιου, η Ράνια Τζίμα ένιωσε την ανάγκη να τοποθετηθεί δημόσια, κάνοντας μια ιδιαίτερη αναφορά στις συνθήκες του ναυαγίου.

Πιο συγκεκριμένα, η Ράνια Τζίμα επισήμανε αρχικά πως «είναι η δεύτερη φορά που καταγράφεται ένα πολύνεκρο δυστύχημα στην κάμερα και δεν έχουμε οπτική καταγραφή. Η πρώτη ήταν η περίπτωση της Πήλου, εκεί οι κάμερες έγραφαν αλλά δεν υπήρχε καταγραφικό και χθες το βράδυ όμως οι κάμερες δεν είχαν ενεργοποιηθεί. Αν είχαμε τώρα αυτές τις εικόνες, δεν θα υπήρχαν και αυτά τα ερωτήματα ίσως».

«Μοιάζει αδιανόητο πάντως να βγαίνει ένα σκάφος για περιπολία στην εκπομπή όπου καταγράφονται τόσες πολλές απόπειρες διακίνησης προσφύγων και μεταναστών και να μην καταγράφουν οι κάμερες αυτές και να μένει οποιοδήποτε θολό σημείο για το πως έχασαν οι άνθρωποι τη ζωή τους. Ένα στίγμα που στο παρελθόν έχει ακολουθήσει τη χώρα μας συνολικά» πρόσθεσε, εν συνεχεία, η Ράνια Τζίμα στον αέρα του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του MEGA.

