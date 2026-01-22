Ο Γιάννης Μπέζος μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star» και στη Μαίρη Αργυριάδου, εκφράζοντας με τον γνωστό του τρόπο τις απόψεις του για την υποκριτική, την τηλεόραση και τις διεθνείς πλατφόρμες.

Αναφερόμενος στο φαινόμενο ηθοποιοί να περνούν πίσω από την κάμερα, σχολίασε ότι πρόκειται κυρίως για λύση ανάγκης και όχι για κάποια μορφή εξέλιξης, διευκρινίζοντας ωστόσο πως αυτό δεν είναι απαραίτητα αρνητικό.

Στη συνέχεια μίλησε για το ταλέντο, τονίζοντας ότι είναι έμφυτο, σε αντίθεση με την προσωπικότητα που χτίζεται μέσα από δουλειά και προσπάθεια.

Ο γνωστός ηθοποιός υπογράμμισε ότι δεν εγκλωβίζεται στους ρόλους του και πως αντιμετωπίζει κάθε χαρακτήρα σαν να είναι ο σημαντικότερος της καριέρας του. Όπως είπε, αν δεν πιστέψεις απόλυτα σε αυτό που κάνεις, ξεκινάς ήδη χαμένος. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι δεν αντέχει τη μιζέρια και δεν τη θέλει ούτε στη δουλειά ούτε στη ζωή του.

Όταν ρωτήθηκε για τηλεοπτικές σειρές που ξεχώρισε τα τελευταία χρόνια, αναφέρθηκε στη σειρά «Τα Φαντάσματα», χαρακτηρίζοντάς τη ως μια ιδιαίτερα αξιόλογη κωμωδία με ουσία. Τόνισε μάλιστα ότι η κωμωδία χρειάζεται τόλμη και ρίσκο, καθώς αν δεν ενοχλήσει, χάνει τον λόγο ύπαρξής της.

Τέλος, σε ερώτηση για το αν θα τον ενδιέφερε μια συνεργασία με το Netflix, ο Γιάννης Μπέζος ήταν ξεκάθαρος: δήλωσε ότι δεν τον απασχολεί καθόλου, καθώς –όπως είπε– έχει παρακολουθήσει αρκετές παραγωγές που θεωρεί χαμηλού επιπέδου. Προέτρεψε να δοθεί έμφαση στην ποιοτική δουλειά στον χώρο όπου ήδη δραστηριοποιούνται οι Έλληνες καλλιτέχνες, ενώ σχολίασε ότι προσωπικά δεν έχει συναντήσει «βύσματα» στον χώρο και θεωρεί τέτοιες κουβέντες υπερβολικές.

Govastiletto.gr – Ξεσπά ο Γιάννης Μπέζος στην Αθηναϊδα Νέγκα: «Αυτά είναι κονσομασιόν, αμερικανιές της πλάκας»