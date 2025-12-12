Ο Αιμιλιανός Σταματάκης υποδύεται τον Νίκο Ξυλούρη στη θεατρική παράσταση «Νίκος Ξυλούρης – Ο αρχάγγελος της Κρήτης» και το πρωί της Παρασκευής 12 Δεκεμβρίου βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή Buongiorno για να μιλήσει για τον ρόλο του.

Ο ηθοποιός αναφέρθηκε στη γνωριμία με τη σύζυγο και την κόρη του σπουδαίου μουσικοσυνθέτη, τονίζοντας πόσο σημαντικό ήταν για όλους τους συντελεστές της παράστασης να έρθουν σε επαφή με την οικογένειά του.

Μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή συνέβη στην πρεμιέρα, όταν η σύζυγος του Νίκου Ξυλούρη ανέβηκε στη σκηνή, τον έπιασε από το χέρι, τον φίλησε στο μάγουλο και τον αποκάλεσε με το όνομα του συζύγου της: «Νίκο».

Ο Σταματάκης περιέγραψε τη στιγμή ως «τρομερά συγκινητική» και εξήγησε ότι η οικογένεια του Ξυλούρη εξέφρασε την αγάπη και την εμπιστοσύνη της στο έργο που παρουσίαζε.

«Είναι πολύ συγκινητικό και όμορφο ότι η οικογένεια του Νίκου Ξυλούρη είναι μαζί μας», είπε. «Δεν έχουμε κάποιο βιβλίο ή κάτι γραπτό. Είναι οι μνήμες και οι ιστορίες που μας μετέφεραν άνθρωποι που ζούσαν κοντά του. Θέλαμε να τιμήσουμε αυτόν τον άνθρωπο που αγαπήθηκε από όλη την Ελλάδα και συνεχίζει να αγαπιέται».