Ο Αιμίλιος Χειλάκης μίλησε για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τον εαυτό του και την επαγγελματική του πορεία, τονίζοντας πως έχει μάθει να μην επηρεάζεται από τις κρίσεις των άλλων.

Σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Super Κατερίνα», την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου, εξήγησε ότι δεν θεωρεί πως είναι ούτε ο κορυφαίος, ούτε ο χειρότερος στον χώρο της υποκριτικής, αλλά ένας άνθρωπος με τον οποίο μπορεί κανείς να συνεργαστεί.

Η σημασία της αξιοπιστίας στη δουλειά

«Το μεγαλύτερο μάθημα που έχω πάρει στο επαγγελματικό κομμάτι είναι ότι δεν είσαι ποτέ αυτό που λένε οι άλλοι ότι είσαι. Δεν είσαι ούτε ο πιο σπουδαίος, ούτε ο πιο χάλια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως πρόσθεσε, θεωρεί τον εαυτό του έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους και συνεργάσιμους ηθοποιούς και σκηνοθέτες.

Μάλιστα, στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία της αξιοπιστίας, εξηγώντας πως αυτή του έχει επιτρέψει να προσεγγίζει ανθρώπους για νέες συνεργασίες και να εισπράττει θετική ανταπόκριση.

Τέλος, αναφέρθηκε και στον παραγωγό Κάρολο Παυλάκη, ο οποίος εμπιστεύεται στην ομάδα τους το Θέατρο Αθηνών, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να παρουσιάζουν εκεί τις παραστάσεις τους.

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