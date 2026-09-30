Μια ιδιαίτερα προσωπική συζήτηση είχαν ο Αιμίλιος Χειλάκης και η Αθηνά Μαξίμου, οι οποίοι βρέθηκαν καλεσμένοι στο podcast των Rainbow Mermaids.

Ο γνωστός ηθοποιός έκανε μια αναδρομή στα νεανικά του χρόνια και μίλησε για τους έρωτες που έζησε, αλλά και για μια περίοδο της ζωής του κατά την οποία ο τζόγος αποτελούσε σημαντικό κομμάτι της καθημερινότητάς του.

Όπως αποκάλυψε, η γνωριμία και ο έρωτάς του με την Αθηνά Μαξίμου αποτέλεσαν σημείο καμπής, καθώς ένιωσε πως δεν είχε πλέον την ανάγκη της ίδιας έντασης και αδρεναλίνης.

Αναφερόμενος σε έναν από τους πρώτους μεγάλους έρωτες της ζωής του, ο Αιμίλιος Χειλάκης περιέγραψε τη σχέση που είχε όταν ήταν μόλις 18 ετών, ενώ η κοπέλα ήταν 17.

«Έπαιζε πολύ σημαντικό ρόλο ο έρωτας στη ζωή μου. Ερωτευόμουν σφόδρα. Υπάρχει μια κοπέλα που μιλάμε ακόμα και τώρα, είχαμε βγει τις προάλλες οικογενειακά, είχα φάει τέσσερις χυλοπίτες. Δεν το έβαζα κάτω. Ηττήθηκα στο τέλος. Δεν την κερδίσαμε αυτή. Μετά άλλαξε και σχολείο αυτή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ηθοποιός εξήγησε πως εκείνη την ηλικία θυμάται περισσότερο το συναίσθημα και την τρυφερότητα που υπήρχε στη σχέση, παρά τη σωματική της διάσταση.

«Ουσιαστικά τότε αυτό δεν ήταν θέμα της σεξουαλικότητας της σχέσης. Ήταν δύο νέα παιδιά, ένα παιδί 18 και ένα παιδί 17 χρονών, αφεθήκαμε το ένα στο άλλο. Τη γλύκα θυμάσαι μωρέ, όχι το σώμα και την επικοινωνία του σώματος», είπε.

Στη συνέχεια, ο Αιμίλιος Χειλάκης αναφέρθηκε για πρώτη φορά τόσο ανοιχτά στη σχέση του με τον τζόγο και στον τρόπο με τον οποίο κατάφερε να αφήσει πίσω του αυτή τη συνήθεια.

«Εγώ κατάφερα ας πούμε και έκοψα το πάθος που είχα με τον τζόγο τη στιγμή που ερωτεύτηκα με την Αθηνά. Γιατί αδρεναλινικά δεν το χρειαζόμουν πια. Ήταν τόσο πιο ισχυρό το συναισθηματικό πάθος από το αδρεναλινικό, που μου εκμηδενίστηκε. Έφυγε ξαφνικά μια μέρα», αποκάλυψε.

Ο ίδιος μίλησε και για την απόφασή του να κόψει το τσιγάρο, συνδέοντάς την με την επιθυμία του να αισθάνεται καλύτερα σωματικά και να μπορεί να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της δουλειάς του.

«Το τσιγάρο έφυγε γιατί κατάλαβα ότι δεν μπορούσα να κάνω τις σκηνές που είχα σκηνοθετήσει τον εαυτό μου να κάνει, γιατί δεν άντεχα να κουνηθώ. Και το έκοψα και άρχισα ξαφνικά να έχω μια αθλητικότητα στο σώμα μου», σημείωσε.

Govastiletto.gr – Αιμίλιος Χειλάκης: «Ονειρεύομαι να γεράσω με την Αθηνά Μαξίμου»