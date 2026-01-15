Ο Αιμίλιος Χειλάκης, ο οποίος υπογράφει τη σκηνοθεσία αλλά και πρωταγωνιστεί στο έργο «Cancel», προχώρησε σε μια προσωπική αποκάλυψη μιλώντας στους δημοσιογράφους. Όπως ανέφερε, το 2026 δεν έκανε ποδαρικό με τον καλύτερο τρόπο, καθώς ήρθε αντιμέτωπος με ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας. Παρά την παραδοχή του, ο γνωστός ηθοποιός επέλεξε να κρατήσει χαμηλούς τόνους, αποφεύγοντας να επεκταθεί σε λεπτομέρειες για τη φύση της περιπέτειάς του.

«Μη με ρωτάτε για τη νέα χρονιά. Με βρήκε με ένα θέμα υγείας, είναι πολύ δύσκολη χρονιά. Είναι δυσάρεστο. Δε θα σου πω γι’ αυτό. Είναι δύσκολα τα πράγματα, πραγματικά δύσκολα. Δε πρέπει να τα συζητήσουμε. Η ευχή που κάνω είναι να τελειώσει αυτό το ζήτημα που έχω. Να είμαστε καλά» αποκάλυψε ο Αιμίλιος Χειλάκης.

Στη συνέχεια, ο ηθοποιός ρωτήθηκε και για το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, στο οποίο έγινε αφηγητής, με τον ίδιο να απαντά: «Εγώ διάβασα ένα βιβλίο, ρωτήστε εκείνον που το έγραψε. Εγώ είμαι ο άνθρωπος που το διάβασε. Υπάρχει μια σχέση κοινωνική με έναν άνθρωπο που εκτιμώ, κι εκείνος με εκτιμά, και υπάρχει και οικογενειακή σχέση, αλλά δεν υπάρχει κάτι παραπέρα. Έχω απαντήσει στην ερώτηση αν θα κατέβω στην πολιτική και έχω πει όχι».

