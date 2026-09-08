Για τη σχέση του με την Αθηνά Μαξίμου, αλλά και για το πώς φαντάζεται τα επόμενα χρόνια της ζωής του, μίλησε ο Αιμίλιος Χειλάκης, αποκαλύπτοντας πως θα ήθελε κάποια στιγμή να αφήσουν πίσω τους τους έντονους ρυθμούς της καθημερινότητας και να περνούν περισσότερο χρόνο στα Κύθηρα.

Ο ηθοποιός βρέθηκε καλεσμένος την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον» και αναφέρθηκε στην προσωπική του ζωή, αλλά και στα κοινά σχέδια που κάνει με τη σύζυγό του για το μέλλον.

Μιλώντας για το πώς θα ήθελε να είναι η ζωή του όσο περνούν τα χρόνια, ο Αιμίλιος Χειλάκης εξήγησε πως επιθυμεί να βρίσκεται σε ένα περιβάλλον όπου δεν θα χρειάζεται να αποδεικνύει διαρκώς πράγματα και να κυνηγά τους επαγγελματικούς ρυθμούς.

«Ονειρεύομαι με έναν τρόπο να γεράσω με την Αθηνά σε ένα μέρος σαν τα Κύθηρα. Εγώ ονειρεύομαι να γεράσω με την Αθηνά και σε ένα μέρος σαν τα Κύθηρα. Τώρα το τι θα μας επιτρέψει η ζωή και πώς θα τα φέρουν οι κύκλοι των εργασιών και των προσωπικών σχέσεων, αλλά και των προσωπικών διαβουλεύσεων, είναι κάτι εντελώς διαφορετικό», ανέφερε.

Στη συνέχεια, αποκάλυψε πως και οι δύο θα ήθελαν στο μέλλον να κάνουν τα Κύθηρα βασικό μέρος της ζωής τους, περνώντας εκεί περισσότερο χρόνο.

«Εμείς όμως, θα θέλαμε πάρα πολύ κάποια στιγμή να αρχίσουμε να περνάμε περισσότερο χρόνο στα Κύθηρα παρά εδώ. Εγώ είμαι 56 χρονών, θα τα κλείσω τον Δεκέμβριο. Θέλω τα ποιοτικά χρόνια της ζωής μου να τα περάσω σε ένα μέρος που δεν θα έχω το άγχος να αποδείξω κάτι», είπε χαρακτηριστικά.

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