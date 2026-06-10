Ο Γιάννης Αϊβάζης παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Super Κατερίνα» και μίλησε τόσο για την οικογένειά του, όσο και για τη σχέση που διατηρεί σήμερα με τη Μαρία Κορινθίου, δυόμισι χρόνια μετά τον χωρισμό τους.

Αναφερόμενος στην κόρη τους, Ισμήνη, αποκάλυψε πως υπήρξε μια περίοδος που σκεφτόταν να ακολουθήσει την υποκριτική, ωστόσο τελικά επέλεξε διαφορετική πορεία.

Στη συνέχεια, όταν η συζήτηση στράφηκε στη Μαρία Κορινθίου, ο ηθοποιός ξεκαθάρισε πως δεν θα είχε κανένα πρόβλημα να συνεργαστούν ξανά επαγγελματικά, καθώς τους ενώνουν 18 χρόνια κοινής ζωής και το παιδί τους.

Ο Γιάννης Αϊβάζης τόνισε πως, παρά το διαζύγιο, κρατά μόνο τα θετικά από τη σχέση τους και αναγνωρίζει τον σημαντικό ρόλο που είχε η Μαρία Κορινθίου στη ζωή του.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, του χάρισε το μεγαλύτερο δώρο, την κόρη τους, γι’ αυτό και θα υπάρχει πάντα εκτίμηση και σεβασμός μεταξύ τους.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στην περίοδο μετά τον χωρισμό, λέγοντας πως βρέθηκε πολλές φορές αντιμέτωπος με ερωτήσεις από δημοσιογράφους που ο ίδιος δεν θα έκανε ποτέ σε έναν άνθρωπο.

Παρόλα αυτά, υπογράμμισε ότι οι δυο τους έχουν πλέον ακολουθήσει διαφορετικούς δρόμους, διατηρώντας μια ώριμη σχέση με βασική προτεραιότητα το παιδί τους και τον αμοιβαίο σεβασμό.

Govastiletto.gr – Γιάννης Αϊβάζης: Οι δηλώσεις για τη νέα του σύντροφο