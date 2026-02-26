Ο Κώστας Δόξας κρίθηκε ένοχος στο δικαστήριο που είχε με την πρώην σύζυγό του, Μαρία Δεληθανάση, η οποία τον είχε καταγγείλει για ενδοοικογενειακή βία. Μέχρι στιγμής δεν έχει κάνει καμία δήλωση, ωστόσο η κάμερα του Super Κατερίνα συνάντησε τον αδερφό του, Άκη Δείξιμο.

Ο Άκης Δείξιμος φαινόταν καταρρακωμένος με την απόφαση αυτή του δικαστηρίου για τον αδερφό του και πολύ ευγενικά, είπε στο δημοσιογράφο που τον πλησίασε πως δεν θα ήθελε να μιλήσει.

«Δεν είμαι ιδιαίτερα καλά. Θα ήθελα να μη μιλήσω, δεν είμαι σε θέση. Έχουμε μιλήσει, προφανώς (σ.σ με τον αδερφό του)», αρκέστηκε να πει ο Άκης Δείξιμος.

Η δήλωση του Κώστα Δόξα

Λίγο αργότερα την πρώτη του δήλωση έκανε και ο Κώστας Δόξας στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου, μετά την ενοχή του στη δίκη με την πρώην σύζυγό του, Μαρία Δεληθανάση για την υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας.

«Ο κόσμος να προσέχει πάρα πολύ τους συντρόφους που επιλέγει. Ο κόσμος να είναι σίγουρος ότι θα δικαιωθώ», αρκέστηκε να πει ο τραγουδιστής.

