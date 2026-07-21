Ο Άκης Παυλόπουλος και ο Βασίλης Χιώτης θα είναι οι παρουσιαστές του «Καλημέρα Ελλάδα», με τις επίσημες ανακοινώσεις από τον σταθμό να αναμένονται κατά πάσα πιθανότητα τον Αύγουστο.

Παρά τα σενάρια για ριζική ανανέωση και νέο τίτλο, ο ΑΝΤ1 αποφάσισε να μην αγγίξει το «Καλημέρα Ελλάδα», σύμφωνα με πληροφορίες του Γιώργου Σκρομπόλα, ποντάροντας στη διαχρονική αναγνωρισιμότητα.

Η εκπομπή θα μεταδίδεται καθημερινά στη ζώνη 06:00 – 09:50, διατηρώντας την παρουσία της στην πρωινή ενημέρωση, αλλά με νέα φιλοσοφία και ανανεωμένη σύνθεση μπροστά και πίσω από τις κάμερες. Η πρεμιέρα προγραμματίζεται, σύμφωνα με τον μέχρι στιγμής σχεδιασμό, για τις αρχές με τα μέσα Σεπτεμβρίου.

Την αρχισυνταξία θα αναλάβει η Γεωργία Λινάρδου, η οποία θα έχει καθοριστικό ρόλο στον σχεδιασμό και την φυσιογνωμία του νέου «Καλημέρα Ελλάδα».

Παράλληλα, οι πληροφορίες του zappit αναφέρουν ότι στο πλευρό των δύο παρουσιαστών θα βρίσκεται και ένα γυναικείο πρόσωπο με ιδιαίτερο ρόλο στη ροή της εκπομπής, ενώ ο σχεδιασμός προβλέπει και μία ακόμη προσθήκη που αναμένεται να προκαλέσει αίσθηση.

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