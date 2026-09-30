Τον λόγο που αποφάσισε να κλείσει τα καταστήματά του εξήγησε ο Άκης Πετρετζίκης στο «Στούντιο στις 3» όπου ήταν καλεσμένος την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου. Όπως είπε, τα μαγαζιά πήγαιναν καλά οικονομικά, όμως οι ώρες που απαιτούσαν τον κρατούσαν μακριά από την οικογένειά του. Η απόφαση ήρθε όταν κατάλαβε ότι ήθελε να περνά περισσότερο χρόνο με τα δύο παιδιά του.

Συγκεκριμένα, ανέφερε: «Τα μαγαζιά εγώ τα έκλεισα ενώ ήταν κερδοφόρα. Εγώ ήξερα γιατί το έκανα. Πρώτα απ’ όλα έκανα δύο concept. Τα δύο concept τα φτιάξαμε σε στιγμές που δεν υπήρχαν. Δηλαδή, θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι άρχισε να γίνεται μία πανδημία αυτού του πράγματος που κάναμε τότε. Ουρές περιμένανε, τα μαγαζιά βγήκαν με θετικό πρόσημο. Δηλαδή δεν έκλεισα επειδή δεν πήγαιναν καλά οικονομικά».

Η καθημερινότητα στα καταστήματα, όπως περιέγραψε, δεν περιοριζόταν στις συνηθισμένες ώρες εργασίας. Τα Σαββατοκύριακα και τα βράδια τον έβρισκαν εκεί, ενώ τις υπόλοιπες ημέρες είχε τις τηλεοπτικές και επιχειρηματικές του υποχρεώσεις.

«Έκλεισα γιατί είχα ανάγκη να μαζευτώ. Έκανα δύο παιδάκια, δεν είχα χρόνο για την οικογένειά μου και έπρεπε να μαζευτώ οπωσδήποτε σπίτι μου. Δηλαδή αυτή τη στιγμή μου λείπει πάρα πολύ το μαγαζί και να σου πω την αλήθεια και άμα μπορούσα να το μπατζετάρω κιόλας και να πω ότι θα χάνω τόσα λεφτά κάθε χρόνο για να έχω μαγαζί, θα το έκανα. Δεν έχω πρόβλημα. Δηλαδή μπορώ να το υποστηρίξω, να χάνω ακόμα και λεφτά και να έχω και μαγαζί», είπε.

Σήμερα, όμως, έχει συνηθίσει να περνά τα Σάββατα με τα παιδιά του και δεν θέλει να χάσει ξανά αυτόν τον χρόνο. «Δεν το κάνω πια γιατί έχω συνηθίσει να κάθομαι Σάββατο με τα παιδιά μου. Δηλαδή εγώ δούλευα στα μαγαζιά, πήγαινα Σάββατα, Κυριακές, καθημερινές βράδια. Δευτέρα με Παρασκευή είχα να κάνω τον παραγωγό, τον παρουσιαστή. Να σας πω τι δουλειές έχω; Έχω το site, έχω το κανάλι στο YouTube, έχω τα social media, έχω τα έτοιμα γεύματα, έχω βιβλία, έχω περιοδικά…»

Ο Άκης Πετρετζίκης αναγνώρισε επίσης ότι είχε αναλάβει περισσότερα απ’ όσα μπορούσε πλέον να συνδυάσει με τη ζωή που ήθελε για την οικογένειά του.

«Κι εγώ έχω φτάσει να έχω δέκα διαφορετικές επιχειρήσεις και τέσσερα μαγαζιά. Διαφορετικές, όχι όμοιες επιχειρήσεις. Δεν διαπραγματευόντουσαν το ίδιο πράγμα. Έκαναν κάτι διαφορετικό. Η καθεμία ήθελε ένα διαφορετικό μάνατζερ. Άνοιξα πάρα πολλά μέτωπα. Αυτό ήταν το λάθος το δικό μου. Δηλαδή το ότι πίστευα ότι ο Άκης στα 27 θα είναι ο ίδιος στα 42 ακμαιότατος, θα μπορεί να κάνει πεντακόσια πράγματα μαζί και δεν θα μπορεί να σταματάει με τίποτα. Δεν είχα χρόνο για τα παιδιά. Δηλαδή και τώρα να σου πω την αλήθεια, άμα δηλαδή αν δεν είχα οικογένεια δεν θα είχα κλείσει τα μαγαζιά. Τι συζητάμε τώρα;»

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