Ο Άκης Πετρετζίκης είχε χθες, Τετάρτη 4/3, τα γενέθλιά του και έγινε 42 ετών. Ο γνωστός σεφ δέχτηκε μια μεγάλη έκπληξη από τους συνεργάτες του, με τον ίδιο να σβήνει την τούρτα του με την επιγραφή «I Survived».

Η επιγραφή δεν ήταν τυχαία, καθώς ο εορτασμός γίνεται λίγο καιρό μετά το σοβαρό τραυματισμό του. Ο Άκης Πετρετζίκης είχε ένα ατύχημα με άλογο, κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταξιδιωτικής εκπομπής «Αkis Food Tour». Πιο συγκεκριμένα, ο σεφ έπεσε από το άλογο, με αποτέλεσμα να ραγίσει ένα του πλευρό.

Ο Άκης Πετρετζίκης δημοσίευσε βίντεο από την εν λόγω έκπληξη που δέχτηκε, γράφοντας στη λεζάντα: «Σήμερα έγινα 42. Και οι εκπλήξεις στο γραφείο από την ομαδάρα μου… δεν είχαν τελειωμό Μια τέλεια τούρτα – για να μου θυμίζει πως η υγεία είναι πάνω απ’ όλα.

Μια σούπερ κάρτα γεμάτη ευχές. Και ένα challenge που με γύρισε 10 χρόνια πίσω για να μπορέσω να πάρω το δώρο μου: να κόψω 10 κρεμμύδια σε 10 δευτερόλεπτα! Τι λέτε; Τα κατάφερα; Σας ευχαριστώ όλους για τις ευχές».

