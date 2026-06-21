Με αφορμή τη Γιορτή του Πατέρα, ο Άκης Πετρετζίκης έκανε μια ξεχωριστή ανάρτηση στα social media, επιλέγοντας να μοιραστεί με τους followers του σπάνιες φωτογραφίες μαζί με τα δύο παιδιά του.

Ο αγαπημένος σεφ, που συνήθως κρατά την οικογενειακή του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, δημοσίευσε τρυφερά στιγμιότυπα με τον γιο και την κόρη του, δείχνοντας πόσο απολαμβάνει τον πιο σημαντικό ρόλο της ζωής του, αυτόν του πατέρα.

Συνοδεύοντας τις φωτογραφίες, ο Άκης Πετρετζίκης έστειλε τις ευχές του σε όλους τους μπαμπάδες, γράφοντας:

«Χρόνια πολλά σε όλους τους μπαμπάδες! Να χαιρόμαστε τα παιδάκια μας και να τα βλέπουμε να μεγαλώνουν με πολλή αγάπη, πολλά χαμόγελα και φυσικά… πολύ παιχνίδι!».

Η ανάρτησή του συγκέντρωσε αμέσως χιλιάδες likes και δεκάδες σχόλια, με τους διαδικτυακούς του φίλους να στέλνουν τις δικές τους ευχές και να σχολιάζουν τις σπάνιες οικογενειακές εικόνες.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Akis Petretzikis (@akis_petretzikis)

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