Επιμέλεια: Αγγελική Στόγια

Ο Άκης Σακελλαρίου το βράδυ της Τρίτης 28 Οκτωβρίου βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Καλύτερα αργά».

Ο ταλαντούχος ηθοποιός μεταξύ άλλων μίλησε στην Αθηναΐδα Νέγκα για την περιπέτεια που είχε με την υγεία του πριν μερικά χρόνια, όταν έμεινε για δέκα μέρες στην εντατική! Ακόμα, παραδέχτηκε ότι πριν από την περιπέτεια αυτή δεν ήταν καθόλου τυπικός με τις εξετάσεις του.

Αυτή την κατάσταση λειτούργησε για εκείνον ως ένα ισχυρό καμπανάκι, όπως εξήγησε ο ίδιος.

«Η ταλαιπωρία με την υγεία μου κράτησε περίπου 1-1,5 μήνα. Έμεινα δέκα μέρες στην εντατική και ευτυχώς δεν μου έχει αφήσει τίποτα. Από τότε ξεκίνησα να κάνω τα πάντα. Μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν είχα κάνει απολύτως τίποτα, δεν είχα μπει καν σε νοσοκομείο. Τώρα κάνω τις εξετάσεις μου. Γι’ αυτό λέω ότι πρέπει να αφουγκράζεσαι το σώμα σου… Αυτό που έπαθα είναι παρεμφερές με την πανδημία» είπε ο Άκης Σακελλαρίου.

